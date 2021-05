Nest met oehoes valt uit boom: 'Mogelijk leven de jongen nog wel'

Voor het derde jaar op rij broedden oehoes in het Drents-Friese Wold. Het nest van deze enorme uilenfamilie werd de afgelopen tijd nauwlettend door experts in de gaten gehouden. Maar inmiddels kan dat niet meer; het nest is namelijk uit de boom gevallen.

Widmar van der Meer, boswachter ecologie bij Staatsbosbeheer in het Drents-Friese Wold, ontdekte dat de oehoes waren verdwenen. "Ik dacht: ik kom even om de hoek kijken hoe het gaat met de jonge oehoes. Maar er was niets meer te vinden. Het was helemaal verdwenen."

Krakers

Oehoes maken zelf geen nesten, ze staan volgens Van der Meer bekend als 'krakers'. "Oehoes gebruiken oude roofvogelnesten van bijvoorbeeld een havik of een buizerd", legt de boswachter uit. "De kwaliteit van die nesten is vaak niet meer super."

"Oehoes zijn bovendien nogal grote vogels en hebben beste klauwen; in één seizoen trekken ze zo'n heel nest uit elkaar. Als de ouders een prooi naar het nest brengen, dan vindt er een gevecht plaats om die prooi te verdelen. Die nesten houden echt niet lang stand."

Voeren

Volgens Van der Meer is het mogelijk dat de jonge oehoes nog in leven zijn. "De jongen zijn al relatief groot. Als de ouders blijven voeren, dan is er geen probleem. Maar wij kunnen het niet meer controleren. We gaan nog wel een poging wagen of we in de avond jonge oehoes kunnen horen."

Voor Van der Meer is het gevallen oehoenest geen uniek geval. "Dit is al het tweede jaar op rij. De jongen zijn toen niet meer teruggevonden. Ik ga ervan uit dat het hetzelfde broedpaar is. Ze hebben een territorium, dus ze keren elk jaar weer terug."