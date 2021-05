Gaat Adelinde Cornelissen voor de derde keer naar de Spelen?

"Ze heeft in België en hier in Exloo nu ook weer laten zien dat de potentie ruim aanwezig is. Dat ze echt wel goed in de race zit. En voor de rest is het toch afwachten wat er de komende maanden gaat gebeuren", zegt dressuur-bondscoach Alex van Silfhout.

"Met de laatste twee wedstrijden denk ik wel dat we stappen in de goede richting hebben gezet", reageert Cornelissen. "We hebben in ieder geval bewezen dat we de scores hebben om mee te kunnen doen."

Internationaal concours Exloo

De Drentse amazone ging de afgelopen dagen met twee paarden bij de internationale dressuurwedstrijd in Exloo van start. In twee dagen tijd kwamen negentig paarden van over de hele wereld in actie. Met de 11-jarige hengst Fleau de Baian eindigde ze met 72% op de negende plaats in de Grand Prix en volgde gisteren, met 78,3%, het zilver op de kür op muziek.

Maar de prestaties van de 10-jarige hengst Governor, die twee weken geleden pas z'n debuut maakte op het hoogste niveau, waren misschien nog wel verrassender. Met 74,6% reden ze samen naar de vijfde plaats in de Grand Prix en werd ze gisteren achter Charlotte Fry en Marlies van Baalen in de afsluitende Grand Prix Special met 74.1% derde.

Totilas en Parzival

Cornelissen zelf denkt dat ze met Governor ook de meeste kans maakt op selectie voor de Spelen. Volgens haar zit er na z'n snelle opmars nog veel rek in. En genetisch steekt de 10-jarige hengst ook goed in elkaar. "De vader is Totilas en de moeder is een volle zus van Parzival", verklaart Cornelissen. Het zijn twee paarden die jarenlang de dressuurwereld regeerden.

In Londen in 2012 maakte Cornelissen met Parzival haar Olympische debuut. Het leverde de combinatie een zilveren medaille in de individuele wedstrijd op en een bronzen medaille met het landenteam. Vier jaar later in Brazilië werd het Nederlands team vierde en moest Cornelissen in de individuele wedstrijd voortijdig de ring verlaten omdat Parzival gestoken bleek te zijn door een insect. Tokio zouden dus haar derde Spelen kunnen worden.

Internationale scores

De wedstrijd in Exloo, van afgelopen week, was in dat licht dan ook extra belangrijk voor haar. Buiten het opdoen van wedstrijdritme moest Cornelissen ook starten om überhaupt in aanmerking te komen voor de Spelen. Daarvoor moeten de combinaties minimaal drie internationale scores achter hun naam hebben. "En niemand weet denk ik wat voor internationale wedstrijden er nog komen in deze coronatijd", verduidelijkt ze.

Waardering voor Exloo

De waardering voor de wedstrijd in Exloo was daardoor ook extra groot. Eigenaar Lieuwe Koopmans van het Hippisch Centrum stak z'n nek uit voor de internationale dressuurruiters. "Als niemand het doet, gebeurt er niks. Dus daarom zijn we het gewoon gaan doen", zegt hij vastberaden. "Geld wordt hier niet verdiend. Dat weten we zeker. Maar dan is het wel heel mooi dat vermogende mensen die hier rondlopen mij sponsoren. Zij zien wat we doen en weten hoeveel geld het kost. Dan kun je toch wel zien dat we één grote familie zijn", glundert Koopmans.

Het organiseren van het evenement is in deze tijd extra lastig. Want buiten dat alle mensen op het terrein op corona getest moesten worden, werden ook de paarden scherp in de gaten gehouden in verband met het rhino-virus. Tien dagen lang moesten ruiters hun paarden al temperarturen voordat ze naar Exloo kwamen en ook op het concours zelf moest dat twee keer per dag gebeuren.

Olympische selectie

Voor de Nederlandse dressuurruiters volgen nu nog twee officiële observatiemomenten. Het NK is begin juni en het CHIO in Rotterdam volgt begin juli. Op 5 juli maakt bondscoach Van Silfhout dan z'n Olympische selectie bekend.

"Het is niet alleen maar een goede wedstrijd rijden. Je kijkt ook of mensen de druk aankunnen als ze eenmaal in Tokio staan en of de paarden fit genoeg zijn, bijvoorbeeld voor een lange reis", besluit Van Silfhout.

Springruiters

Na de internationale dressuurruiters is het vanaf dinsdag tot en met zaterdag de beurt aan de internationale springruiters in Exloo. Ook bij dit evenement is er geen publiek welkom.