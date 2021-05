Megaklus in Echten: waterschap zoekt aannemer voor project van 36 miljoen

Tussen Echten en Hoogeveen ligt een van de drie locaties waar door het WDOD slib wordt vergist. Alleen staat de installatie sinds 2019 vanwege gebreken stil. "Als je rioolwater zuivert, komt daar zuiveringsslib bij vrij", legt waterschapsbestuurder Marion Wichard uit. "En als je dat vergist, maakt dat de hoeveelheid slib die je overhoudt kleiner en levert het biogas op."

Restwarmte

Het waterschap besloot een nieuwe installatie te bouwen. Die moet beter en duurzamer worden, door restwarmte ook te kunnen benutten. "Het is een heel innovatief project waar we mee bezig zijn", zegt Wichard. "Wat wij willen is dat de nieuwe vergistingsinstallatie groen gas gaat opleveren. Tegelijk gaan we daarbij aquathermie inzetten, dat is warmte die tijdens het proces vrijkomt in water. Die gaan we benutten in ons eigen proces."

'Een grote klus' noemt Wichard het. WDOD verwacht namelijk 36,5 miljoen euro kwijt te zijn aan de bouw. De aannemer moet dan ook met een goed plan komen. "We zoeken naar een partij die samen met ons kennis en expertise gaat inbrengen om daar het goede ontwerp voor te maken. Het moet daarna ook nog worden uitgevoerd en onderhouden."

Lange adem

Het is dan ook een project van de lange adem. "Het gaat wel een tijdje duren. We hopen na de zomer een definitieve keuze te gaan maken", blikt Wichard vooruit. "Dan moeten de plannen worden uitgewerkt en dan pas gaat de eerste schop de grond in. We verwachten dat het niet eerder dan 2024 wordt opgeleverd."

Omwonenden zullen er weinig last van hebben, verzekert Wichard. "Er zal wel iets van te merken zijn, maar we proberen in overleg met omwonenden de overlast zo beperkt mogelijk te houden. Dus ik denk dat dat reuze mee gaat vallen."

