Zakenkring en horeca in Roden staan voor 'totale verrassing' door omleiding

Zakenkring en horeca-ondernemers in Roden reageren furieus op een voorgenomen verkeersbesluit van de gemeente Noordenveld. Hierin wordt verkeer naar het centrum van het dorp omgeleid via de Ceintuurbaan Zuid en de Nieuweweg. Wethouder Henk Kosters vindt de felle reactie overtrokken en benadrukt dat er niets in beton gegoten is.

In het document 'Rapport Roden Zuid Opgaven en Ambities' wordt aangegeven dat een omleiding de beste mogelijkheid is om automobilisten te ontmoedigen naar het centrum te komen. Kosters benadrukt dat dit een harde maatregel is en dat er nog genoeg andere mogelijkheden zijn.

'Horeca niet meegenomen'

Toch is de Zakenkring Roden woest. Volgens hen sorteert het college van B en W voor op een omleiding, waarmee klandizie voor horeca en ondernemers in het centrum zal afnemen.

De Zakenkring is in deze plannen niet gekend, zegt Emiel van der Heide namens de ondernemersvereniging. "Dit komt voor ons als een totale verrassing, terwijl wij als Zakenkring maandelijks met wethouder Kosters om tafel zitten over allerlei vraagstukken", zegt hij. "Ook de horeca is hierin niet meegenomen."

'Zand in de ogen'

Een inhoudelijke reactie van Kosters, waarin hij aangeeft dat dit slechts een mogelijke variant is en er nog niets vaststaat, wordt door de Zakenkring met argwaan bekeken. "De wethouder probeert zand in de ogen te strooien bij de betrokkenen. In het rapport wordt voor de variant met de omleiding gekozen, dan duw je toch al een bepaalde richting op."

Van der Heide vindt een omleiding voor vrachtverkeer nog te billijken. "Daar zijn we het wel over eens. Zwaar vrachtverkeer moet je uit het centrum weren. Maar onderzoek wijst uit dat 65 procent van het verkeer in Roden voor het centrum komt. Als je dat verkeer omleidt, jaag je mensen uit Roden."

Niet autovrij

Volgens Kosters is het zeker niet de bedoeling om Roden autovrij te maken. Wél moet er gekeken worden hoe Roden meer autoluw wordt, vindt hij. Kosters hoopt vooral dat er geen onomkeerbare beslissingen worden genomen.

De gemeenteraad buigt zich op 17 mei over de kwestie.