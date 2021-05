Dag van het Rode Kruis: 'Tegenwoordig terug naar de basis'

Vandaag is het de geboortedag van Henri Dunant, de man die 157 jaar geleden het Rode Kruis oprichtte. Daarom is 8 mei elk jaar de dag van het Rode Kruis. Een Drentse Rode Kruiser in hart en nieren is Minze Vries.

Vries was jarenlang voorzitter van het Rode Kruis in Drenthe en is nu nog altijd actief bij de afdeling Emmen. Zijn liefde voor de wereldwijde hulpverleningsorganisatie ontstond in Friesland.

"Ik werkte toen in een verpleeghuis en daar kwam ik in aanraking met iemand die bij het Rode Kruis Leeuwarden was aangesloten. Ik was nieuwsgierig en vroeg wat ze daar allemaal deden. Ze vertelde dat ze als EHBO'er werd uitgezonden naar motorraces, voetbalwedstrijden en wandeltochten. Dat leek mij ook wel wat. Zo ben ik begonnen als EHBO'er bij het Rode Kruis Leeuwarden."

Hoogeveen

In 1975 vertrok de Rode Kruis-vrijwilliger uit Friesland en vestigde zich in Drenthe. "Toen heb ik me aangesloten bij het Rode Kruis Hoogeveen. Ook eerst als EHBO'er en later werd dat evenementenhulpverlener genoemd. Dat heb ik jaren gedaan", vertelt Vries.

Ook zorgde hij voor nieuwe aanwas bij de organisatie. "Ik vond het belangrijk dat jongeren bij het Rode Kruis zouden komen. Toen hebben we in Hoogeveen het Jeugd Rode Kruis opgericht. Dat bestond al in Nederland, maar niet in Hoogeveen."

Bij het Rode Kruis begeleidde Vries veel vakanties voor speciale doelgroepen. "Het mooiste vond ik de reizen voor alleenstaande tienermoeders uit oorlogsgebieden. Daar heb ik warme herinneringen aan."

Het meest indrukwekkende vond hij zijn aanwezigheid bij de treinkaping in Wijster. In ploegen wisselden Rode Kruisers elkaar daar af. "Wij werden gevraagd om stand-by te staan. Dan ben je daar 24 uur en voel je toch een bepaalde spanning. Je wist niet precies wanneer mensen in actie ging komen."

Voedselbank

Bij de afdeling Emmen voelt Vries zich tegenwoordig prima thuis. "We hebben hier met name heel erg geholpen bij de voedselbank. Onze vrijwilligers in Emmen hebben zo'n 1500 uur geholpen om de voedselpakketten te maken. En we hebben veel ondersteuning gegeven aan het verplegend personeel in de verzorgingshuizen bij de lunch en warme maaltijden."

Vries heeft in zijn lange periode bij de organisatie wel veel zien veranderen binnen het Rode Kruis. "Veel activiteiten zijn afgestoten. Dat is wel een logische keuze, maar ook jammer. Ik mist toch de reizen met de speciale doelgroepen die er niet meer zijn. Het Rode Kruis heeft er tegenwoordig voor gekozen om meer terug te gaan naar de basis als noodhulporganisatie."