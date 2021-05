Droogkomische geschiedenislesjes over Assen in 'Hier zijn de Van Rossems'

Met een kopje thee zitten Maarten, Vincent en Sis op een bankje op de Brink. De Brink valt zeer in de smaak bij de broers en zus, net zoals eigenlijk de hele provinciehoofdstad. "Aan iedereen die denkt: goh, waar zal ik nou toch eens gaan wonen in Nederland? Overweeg serieus om in Assen te gaan wonen", zegt Vincent. "Ik zou zelf in Assen-Zuid gaan wonen."

Droogkomisch

Assen-Zuid is een van de locaties die de Van Rossems bezoeken in het tv-programma van de NTR. In het programma vertellen de drie op droogkomische manier vanuit hun eigen achtergrond over de bezochte plekken. Maarten als historicus, Sis als kunsthistorica en Vincent als architectuurhistoricus.

Als de thee op is, vertrekt het drietal naar het Ontvangershuis aan de Brink. Eeuwen aan geschiedenisles wordt afgewisseld met 'storende' details. De opkomst van Assen als stad met de bijzondere rol van Lodewijk Napoleon wordt afgewisseld met ergernis over de vele bordjes met looproutes die in de muren zijn geboord.

Uitgebreide aandacht is er voor het Drents Museum. Zowel het gebouw zelf als het bekeken werk kan op goedkeuring rekenen van de Van Rossems. De geschiedenis van Assen wordt binnen verteld aan de hand van het schilderij Gezicht op de vaart in Assen van George Lourens Kiers.

Station

Het nieuwe station van Assen valt in de smaak, stationshond Mannes komt er minder goed af. Het idee, ontwerp en de staat van het beeld voldoen niet aan de eisen van het trio. "De bedoeling van deze hond was: je moet je welkom voelen in Assen", legt Sis uit. "Je komt het station uit en daar is een leuke hond." Die boodschap landt niet bij iedereen even goed. Vincent: "Ik zou me het Lazarus schrikken werkelijk, ik ga meteen weer terug."

Het station komt aan bod tussen twee uitstapjes in. In Veenhuizen geeft Maarten een kort minicollege over de Koloniën van Weldadigheid. En bij het hunebed zitten zijn broer en zus op plastic stoeltjes te luisteren hoe de historicus oreert over de bouw van de grafmonumenten. In zijn verhaal legt hij uit dat de hunebedden onbewust beschadigd door amateurarcheologen zijn, maar dat ze ook te lijden hebben onder vandalisme. Om te concluderen: "Het massatoerisme is de grootste ramp die de wereld ooit is overkomen."

Uiteraard is er in de aflevering ook ruimte om over Bartje te praten. In haar beste 'Drents' is het Sis die de onlosmakelijke regel 'Ik bid niet veur brune bonen' uitspreekt.

Hier zijn de Van Rossems is iedere zaterdag rond 20.30 te zien op NPO 2. De opnames zijn vorig jaar gemaakt.