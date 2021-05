Initiatiefnemers Drents referendum: 'Inwoners moeten zich tussentijds kunnen uitspreken'

Het voorstel voor referenda is een initiatief van CaliCOcat, ook wel lapjesdeken geheten. Deze organisatie wil mensen meer betrekken bij de politiek. "We zien dit als een mogelijkheid om de kloof tussen politiek en mensen te dichten", legt Dekker uit in het Radio Drenthe-programma Cassata.

Infrastructuur

Wanneer ze aan concrete thema's denkt, is infrastructuur een van de onderwerpen die geschikt zijn voor een referendum. Hierbij haalt Dekker haar inspiratie uit Beieren, de Duitse deelstaat waar al referenda worden georganiseerd. "Los van wat ik van de N34 vind, ik kan mij voorstellen dat er mensen ontevreden zijn geweest over het proces rondom die verdubbeling", vertelt Dekker.

"Het was mooi als ze een instrument in handen hadden waarmee ze konden zeggen: Goh dat kan anders." Volgens CaliCOcat moet het ook mogelijk zijn om een tegenvoorstel in te dienen zoals in Zwitserland. "Alleen een referendum met een ja/nee mogelijkheid zie ik niet zitten." Ook Groningen Airport Eelde zou een onderwerp kunnen zijn. "Als inwoners van Eelde zeggen, we willen het eens hebben over de steun die de provincie geeft aan het vliegveld: be my guest."

Om het Drents referendum op de politieke agenda te krijgen, moest Dekker en consorten vierhonderd steunbetuigingen verzamelen. Die hebben ze digitaal bij elkaar gekregen. "Vanuit alle hoeken van de provincie. Nu is het aan Provinciale Staten om te zeggen: verhip, dat is een goed idee en een mooie aanvulling voor ons mandaat."

Een concrete datum voor de presentatie die CaliCOcat mag houden voor Provinciale Staten is er nog niet. Zeker is wel dat het in ieder geval voor het zomerreces zal plaatsvinden. "We gaan de Statenleden vertellen hoe wij hierover denken en dat veel inwoners het met ons eens zijn. Uitleggen waarom we dit doen en waarom dit een toevoeging. Statenleden zijn een volksvertegenwoordigers. Het is dan aan hen om het verder te brengen."

Raadgevend referendum

Het plan van de initiatiefnemers is voor een zogeheten raadgevend referendum, wat vooral adviserend is. De andere variant is een correctief referendum, waarbij de politiek zich aan de uitslag moet houden. Dekker: "Mensen denken misschien: raadgevend, wat hebben we eraan? Nou, het is een mooi pressiemiddel. Je moet dan een goed communicatieteam hebben om zo'n uitslag naast je neer te leggen."

Tijdens een collegeperiode mag er wat Dekker en de initiatiefnemers betreft, regelmatig een referendum worden georganiseerd. Dit is niet aan een maximum gebonden in hun plan. "Dat is aan de inwoners. Het is afhankelijk van de richtlijnen die je opstelt. Dat je een x-aantal handtekeningen hiervoor nodig hebt. Het is voor ons wel van belang dat het toegankelijk is."