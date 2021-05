Restaurant Sluiswachter Dieverbrug in het zonnetje gezet

Restaurant De Sluiswachter is uitgekozen door de werkgroep vanwege de bijzondere timing van de opening en hun ambitie om veel met lokale en fairtrade producten te werken. "Wij zijn in januari van dit jaar begonnen, toen de restaurants nog dicht waren. Inmiddels kunnen we gelukkig de terrassen weer opengooien", vertelt Krop.

'Belangrijk dat jonge ondernemers dit doen'

Het restaurant heeft nog niet de officiële stempel dat zij een fairtrade restaurant zijn, maar dat ambiëren ze wel. "Wij proberen altijd te kiezen voor lokaal en fairtrade. Alleen dat is iets wat moet opbouwen door de jaren heen. Wij zitten hier nu een paar maanden, dus dat begint hopelijk straks te lopen."

Burgemeester Rikus Jager is erg blij met de komst van restaurants zoals De Sluiswachter. "Als fairtrade gemeente is het natuurlijk belangrijk dat jouw ondernemers dit op gaan pakken. Dat nu jonge ondernemers dit doen, zoals Ruben en Chantal Krop, is wel belangrijk", aldus Jager. "Zij zijn uiteindelijk de toekomst voor deze gemeente en het garandeert de basis voor fairtrade."

De fairtrade werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de gemeente Westerveld, die geïnspireerd zijn om iets te doen aan de armoede in de wereld. Jan Langenkamp is een van die personen en hij vindt het belang van de Fairtrade Week groot. "De bedoeling is dat wij mensen bewust maken van het bestaan van fairtrade. Op die manier kunnen we mensen helpen in ontwikkelingslanden, maar ook lokale ondernemers bij elkaar brengen."