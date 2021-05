Bijzondere leerstoel Frederiksoord van start: 'De ervaringen zetten we internationaal in'

Historisch geograaf Elyze Storms is momenteel hoofddocent bij de Wageningen Universiteit, maar zal uitgroeien tot Bijzonder Hoogeleraar. Om daar te komen moet ze werken aan een bijzondere leerstoel en dat doet ze in Frederiksoord.

Burgemeester Rikus Jager van de gemeente Westerveld heeft enige tijd geleden aangeklopt bij haar universiteit met de vraag hoe hedendaagse vraagstukken, zoals energietransitie en stedelijke ontwikkeling, ingezet kan worden met de kennis van het erfgoedverleden.

Om die vraagstukken te kunnen beantwoorden zal Storms haar kantoor opzetten in Huis Westerbeek in Frederiksoord. "Is toch geweldig dat het kan en mag", laat Storms weten in het Radio Drenthe-programma Cassata. "Fantastische plek! Dat dat kan en mag van de Koloniën van Weldadigheid."

Storms probeert zoveel mogelijk bereikbaar te zijn voor iedereen in de omgeving, ook al is ze maar anderhalve dag per week op locatie. "Ik ben voor iedereen goed te bereiken en wordt op de dagen dat ik er niet ben ondersteund door Bertus Benning van CEPRO, Cultureel Erfgoed en Ruimtelijke Participatieve Ontwikkeling."

Het landschap versterken

Maar wat gaat Storms precies doen? "Er zijn wensen in de gemeenschap en de zorg over energieneutraal leven of hoe het landschap in te richten. We gaan dat aan elkaar koppelen. We kijken naar de geschiedenis om ons landschap beter te begrijpen en zoeken handvatten voor nieuwe ontwikkeling. Dat proberen we vooral door lokale mensen erbij te betrekken."

Haar bedoeling is om het landschap te versterken, met de ontwikkeling van de vraagstukken. "We zorgen dat het erfgoed de basis is en betrekken daar de mensen bij. Hoe zien zij hun landschap? En als je terugkijkt naar de geschiedenis: Wat hebben de mensen vroeger gedaan om het landschap vorm te geven?"

Storms kiest ervoor om te praten met de lokale bevolking om te kijken hoe het landschap verder ontwikkeld moet worden. "Dat kan dan met een groep of individueel niveau. Als je kijkt naar de geschiedenis. Johannes van den Bosch heeft als individu veel betekend voor het landschap, maar uiteindelijk heeft de door hem opgerichte maatschappij als groep ook weer veel betekend."

Volgens haar is dat ook goed zichtbaar. "Als je kijkt naar Huis Westerbeek, waar ik straks mijn kantoor heb, dan zie je die oprijlaan. Je denkt dat dat alles is, maar daarachter zit ook nog een sterrenbos en als je verder kijkt zie je nog wel meer van het landschap."

Internationaal inzetten

De leerstoel is voorlopig voor vijf jaar, met de mogelijkheid tot een verlenging van vijf jaar. Haar bevindingen hoopt ze uiteindelijk in te kunnen zetten in heel Nederland. "Of misschien wel internationaal. Het is een creatief proces en ik ga er heel onbevangen in."

Ze begint haar onderzoek komende week in Havelte. "Dan gaan we kijken hoe je de ruimtelijke ontwikkeling met meewerken van bewoners kan verbeteren", zegt Storms. Ze heeft voor Havelte gekozen vanwege de verschillende beschermde dorpsgezichten. "Hoe kun je met het dorpshuis een sociaal maatschappelijke kern van zo'n dorp creëren? En hoe richt je dan ook de buitenomgeving in?"

Ze wil op 20 mei met meerdere inwoners van verschillende dorpen praten. "Dan doe ik een rondgang op verschillende locaties. Als het tegen die tijd kan, willen we weer fysiek op locatie zijn."

In 2018 nam ROEG! een kijkje bij Huis Westerbeek in Frederiksoord:

ROEG! - Rijke Drentse historie in Frederiksoord | Erfgoed

