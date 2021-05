Singer-songwriter KEES grijpt naast winst in finale Art Rocks

Singer-songwriter KEES is niet in de prijzen gevallen bij de finale van muziekcompetitie Art Rocks. De winst ging naar zanger Yoeri Wegman.

Artiesten moesten een nummer schrijven geïnspireerd op een kunstwerk uit een museum. Voor KEES was de inspiratie voor haar nummer Vast het kunstwerk Zelfportret met aapje van Frida Kahlo. Het schilderij is te zien in het Drents Museum.

Prijs voor kunstwerk uit Maastricht

Yoeri Wegman ging er met de winst vandoor. Hij maakte het nummer Engelen geïnspireerd op het kunstwerk 'Church 1' van Helen Verhoeven uit de collectie van het Bonnefanten museum in Maastricht. Volgens de jury lag het gehele niveau dit jaar zeer hoog. De jury zei over Yoeri: "Deze deelnemer was vernieuwend. Paradiso was voor heel even zijn kerk en hij was de engel van de nacht. Hij wist zelfs de kunstenares te inspireren." Hij krijgt een geldprijs van 1.000 euro.

Schilderij

"Ik kende Frida Kahlo nog helemaal niet en moest, toen ik het schilderij voor het eerst zag, zelf een beetje lachen om onder andere het aapje", zegt Evelien Keesmaat, alias KEES. "Ik schrok toen ik Frida's verhaal las en begreep dat dit schilderij allesbehalve grappig is. Ik werd hierdoor getriggerd, omdat men vaak een oordeel over iemand anders heeft zonder diegene daadwerkelijk te kennen. Met dit lied richt ik mij tot die mensen", vertelde Keesmaat eerder.

De uitzending van Art Rocks is hier terug te bekijken.

KEES - Vast

