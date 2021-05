Van wie is deze jattende poes? Lotte wil haar pantoffel terug

"We hadden de tuindeur open staan en die kat kwam richting het huis lopen", legt ze uit. "Het was lekker weer dus de achterdeur stond open". Zo brutaal als de kat was, liep ie naar binnen en pakte die zo de pantoffel van Hendrikse mee. Het gaat om de grijs gestreepte kat op de foto.

Weg was de pantoffel

"Voordat ik het wist was ie met de pantoffel weg", grapt Hendrikse. Ze kan de lol er wel van in zien. "Ik ben nog in de buurt gaan zoeken, maar ik kan gewoon de pantoffel niet meer vinden". Daar baalt ze ook wel van, want de pantoffel was nog aardig nieuw. "Het is maar een paar euro, dus daar gaat het niet om. Maar hij was toch aardig nieuw, en ik wil hem nu wel graag terug".

Op Facebook

Daarom plaatste Hendrikse een foto van de kat op een facebookpagina van Ons Marsdijk, een wijk in het noorden van Assen, met de vraag om op te letten op haar pantoffel. "Ik ben verder niet boos hoor, het is wel grappig, maar als iemand de pantoffel ziet, dan wil ik hem graag terug".

Het gaat om onderstaande pantoffel: