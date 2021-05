Robben legt FC Emmen op de pijnbank: 0-4

Ronald Lubbers feliciteert Arjen Robben, de man of the match tegen FC Emmen (Rechten: Chris Kunst Fotografie)

Tot ieders verrassing startte FC Groningen met Arjen Robben in de basis tegen FC Emmen, uitgerekend op dat 'vervelende' kunstgras. Maar de oud-speler van onder meer PSV, Real Madrid en Bayern München speelde zijn beste wedstrijd van de afgelopen twee jaar en was verantwoordelijk voor de pijnlijke 4-0 nederlaag van de Drentse ploeg.

Door die nederlaag blijft FC Emmen staan op de 16e plaats in de eredivisie en is het gat met nummer 17, VVV, met nog twee duels te spelen slechts één punt. Het gat met de veilige 15e plaats is ook één punt, maar Willem II komt later vandaag nog in actie (thuis tegen PSV).

FC Emmen was negentig minuten lang geen schim van de ploeg die de laatste weken zo sterk voor de dag kwam en aan een indrukwekkende opmars bezig was. De nederlaag van vorige week bij Ajax (4-0) was ingecalculeerd en zou niet doorwerken. Tenminste, dat dacht Dick Lukkien. Toch leek het daar sterk op, al steeg Groningen (vooral dankzij Robben) misschien wel boven zichzelf uit. Zeker als je kijkt naar de prestaties van de gasten in de laatste weken.

De eerste kans was weliswaar nog voor de thuisclub (Peña stuitte op Padt) maar daarna was het Groningen dat de klok sloeg. FC Emmen kreeg nauwelijks ruimte om te voetballen en alle diepe ballen waren een simpele prooi voor de defensie van de Groningers. Bovendien waren alle tweede ballen voor de gasten. De 0-1 voorsprong bij rust was dan ook zeker niet onverdiend, al was de goal wel een cadeautje. Een vrije bal mocht ongehinderd binnen worden gekopt door notabene de kleinste speler in het zestienmetergebied: Van Hintum.

Na rust startte de Arjen Robben-show. Met twee voorzetten, beide op Alessio da Cruz, stond hij aan de basis van de 0-2 en 0-3. Kort na de derde treffer verliet Robben het veld en zag hij vanaf de bank hoe invaller Paulos Abraham simpel de 0-4 maakte door (niet als eerste Groninger) simpel door de Emmen-verdediging te snijden.