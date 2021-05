Soroptimisten Assen verrassen moeders voor Moederdag

Soroptimisten zijn vrouwen die deel uitmaken van een club die zich inzet om de rechten, de positie en het leven van meisjes en vrouwen wereldwijd te verbeteren. Naast de club in Assen zijn er verspreid door het hele land clubs. Elke club organiseert en bedenkt haar eigen acties en projecten. In Assen is dat nu dus een Moederdagactie.

Een van de vrouwen die op pad gaat om de high teas uit te delen is Luc de Wit. De kofferbak staat vol met tasjes. "Er zit natuurlijk thee in, brownies, lekkere bonbons en uiteraard scones met clotted cream en jam", vertelt ze terwijl ze onderweg is naar een adres in het centrum van Assen. "Haar man heeft geregeld dat ze thuis is, dus als het goed is doet deze mevrouw open."

Een grote verrassing

Martha Krijgsheld doet inderdaad de deur open en wordt verrast met twee tasjes. "Uw man heeft er eentje geregeld voor uzelf en natuurlijk eentje voor hemzelf", legt de Wit uit. Krijgsheld is blij verrast. "Wat ontzettend leuk dat mijn man dit gedaan heeft. Ik ben natuurlijk moeder, maar dit had ik niet verwacht."

In totaal worden er dus zo'n 130 high teas bezorgd door de Soroptimisten. De opbrengst gaat naar Stichting Leergeld Noord-Drenthe. "Zij zorgen ervoor dat kinderen die het thuis niet breed hebben ook mee kunnen doen. Ze kunnen bijvoorbeeld lid worden van een sportclub. Dan kunnen ze meedoen en hun sociale vaardigheden ontwikkelen, zodat ze zich later beter kunnen ontplooien en mee kunnen tellen", legt de Wit uit.

Het uitdelen van high teas is nieuw. Voorgaande jaren bezorgden de Soroptomisten op Moederdag zelf ontbijtjes. "Die maakten we ook helemaal zelf klaar, maar door corona kan dat niet. We kunnen niet met twintig vrouwen naast elkaar staan nu om pakketten te maken. Dus hebben we het nu uitbesteed aan een winkel. En omdat die niet op zondag open is, delen we het een dag eerder uit."

Een dag wachten, lukt dat?

Maar of de moeders ervan af kunnen blijven tot zondag? Mevrouw Krijgsheld acht de kans klein. "Ik heb al gezien dat er veel lekkers in zit. Ik ga het zo eerst even uitpakken en bekijken. En misschien wacht ik tot morgen, maar misschien kan ik er ook niet afblijven. Maar we gaan in ieder geval de tafel mooi dekken en ervan genieten."