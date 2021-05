Corona: 147 nieuwe besmettingen in Drenthe

Het afgelopen etmaal zijn er in Drenthe 147 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Gisteren waren het er 129, vrijdag stond de teller op 102.

Het gemiddeld aantal besmettingen per dag over de afgelopen zeven dagen ligt, inclusief vandaag, op 142 nieuwe besmettingen per dag.

De meeste besmettingen zijn in het afgelopen etmaal gemeld in de gemeente Emmen (45), gevolgd door gemeente De Wolden (27). Er zijn het afgelopen etmaal geen nieuwe ziekenhuisopnames of overlijdens gemeld.

Aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens vanwege het coronavirus (bron: RIVM, 09-05-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1322 (+4) 7 20 Assen 3514 (+8) 60 15 Borger-Odoorn 1481 (+8) 30 15 Coevorden 2732 (+9) 56 31 Emmen 8670 (+45) 151 76 Hoogeveen 4278 (+19) 71 40 Meppel 2220 (+9) 32 26 Midden-Drenthe 1932 (+7) 33 30 Noordenveld 1556 (+2) 29 26 Tynaarlo 1463 (+5) 22 24 Westerveld 902 (+4) 16 21 De Wolden 1821 (+27) 31 24 Onbekend 61 0 0

Landelijke cijfers

Landelijk is het aantal nieuwe coronagevallen afgelopen etmaal uitgekomen op 6704, meldt het RIVM. Dat is ruim onder het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. In de afgelopen week registreerde het RIVM gemiddeld 7529 besmettingen per etmaal.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met 4. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Gisteren werden 29 overlijdens geregistreerd.

In totaal telde het RIVM de afgelopen zeven dagen 52.700 positieve coronatesten. In dezelfde tijd registreerde het instituut 152 sterfgevallen.

Landelijk ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares (ic's) in de Nederlandse ziekenhuizen is opnieuw licht afgenomen. Vandaag liggen er 767 coronapatiënten op de ic's, 11 minder dan de 778 de dag ervoor, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Gisteren bedroeg de afname ten opzichte van vrijdag 19.

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1668 mensen die het coronavirus onder de leden hebben, 32 minder dan gisteren. Daarmee komt het totaal aantal coronapatiënten dat is opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen op 2435, 43 minder dan een dag eerder. Op 17 april lagen er voor het laatst minder coronapatiënten in de ziekenhuizen. Toen ging het om 2428.

Op de ic zijn de afgelopen 24 uur 24 mensen nieuw opgenomen, op de verpleegafdelingen 175. Gisteren ging het om respectievelijk 37 en 264. Op de ic's liggen verder 395 patiënten met iets anders dan covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.