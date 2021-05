Lukkien: 'Donderdag zal je een heel ander FC Emmen zien'

"Dat was voor een groot deel de verdienste van FC Groningen, dat ons niet in ons spel liet komen. Maar ik vond ook dat we te matig waren aan de bal en de goals te gemakkelijk weggaven", vervolgde de oefenmeester die al snel met de gedachte speelde om Paul Gladon in te brengen. "We speelden, deels gedwongen, snel de lange bal maar we waren in de lucht kansloos. Bovendien waren vervolgens alle tweede ballen voor FC Groningen."

Glenn Bijl deelde de mening van de trainer. "Je kan niet goed in de wedstrijd spelen of slecht zijn, maar dat betekent niet dat je zo de goals weg moet geven. We staan twee keer bij een standaardsituatie niet op te letten. Dan is het 0-2 en speel je een kansloze wedstrijd."

"Donderdag zal je een ander FC Emmen zien", aldus Lukkien. "We zijn ervaringsdeskundig als het gaat om omgaan met teleurstellingen. Dit moeten we snel verwerken."