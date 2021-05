De Week van Drenthe: autobranden Hoogeveen en digitaal Bevrijdingsfestival

Maandag werd bekend dat er opnieuw aangifte is gedaan tegen Gerrit Jan van D., de vader van het gezin uit Ruinerwold. Het gaat om een aangifte van 'seksueel grensoverschrijdend gedrag' tegen één van de jongste vijf kinderen. Van D. woonde, nadat hij vrijgelaten werd, met hen samen in Ermelo.

Van de gemeente kreeg Van D. vanaf 28 april tien dagen lang een huisverbod, omdat de veiligheid van de overige gezinsleden niet gewaarborgd kon worden, meldde De Stentor. Het huisverbod werd door de gemeente niet verlengd, maar het Openbaar Ministerie (OM) legde Van D. een zogeheten gedragsaanwijzing op, waardoor hij negentig dagen lang niet in de buurt mag komen van de woning van de jongste kinderen. Het OM heeft tijd nodig om de aangifte te beoordelen.

Sloop geluidsmuur Spier

Dinsdag begon, na tweeënhalf jaar getouwtrek, de sloop en herbouw van de geluidsmuur langs de A28 bij Spier. Die stortte in 2018 in. De opluchting onder directe omwonenden, die al die tijd moesten leven met het geraas van de snelweg, was groot. De nieuwe constructie is begroeid met klimop, waardoor het een groenere en duurzamere uitstraling krijgt. Het prijskaartje? 1,1 miljoen euro, inclusief de afschrijving van de oude muur.

Bevrijdingsfestival

Door corona was er ook deze Bevrijdingsdag geen Bevrijdingsfestival aan de Baggelhuizerplas, maar RTV Drenthe zond het festival wel live uit op radio en televisie. Vanuit De Nieuwe Kolk in Assen traden lokale, regionale en landelijke artiesten op. De middag werd afgetrapt met de speciaal voor dit Bevrijdingsfestival gecomponeerde Vrijheid Suite van het Noordpool Orkest. Ook vertelde presentator Catherine Keyl wat vrijheid voor haar betekent en sprak ze over haar leven als dochter van een door de oorlog getraumatiseerde vader. Het Syrisch-Coevordens echtpaar Alaa Jarbou en Sozan Abwini spraken over de impact van de burgeroorlog op hun leven, hun vlucht en hun nieuwe toekomst in Nederland. Burgemeester Marco Out stak het vrijheidsvuur aan.

Recreatiebedrijven open voor schoolkampen

Recreatiebedrijven mogen weer schoolreisjes ontvangen, inclusief overnachting. Kinderen tot en met twaalf jaar, onder begeleiding van vier volwassenen mogen het park op. Goed nieuws voor de scholen, maar ook zeker voor de recreatiebedrijven. Zo zijn de schoolreisjes voor Breeland Recreatie in Annen een grote inkomstenbron. Het park had al veel reserveringen staan, deels van vorig jaar, maar ook nieuwe reserveringen van dit jaar.

Autobranden in Hoogeveen

Onrust onder bewoners van de Lomanlaan in Hoogeveen. Voor de zevende keer in anderhalf jaar brandde een auto uit, in de nacht van donderdag op vrijdag. Bij de meerderheid van de vorige branden was al snel duidelijk dat het om brandstichting ging. Voor enkele eerdere branden zijn verdachten opgepakt en veroordeeld, maar voor het overgrote deel van de branden is nooit een dader gepakt. De politie onderzoekt op dit moment of er een verband is tussen de branden.

Bewoners hopen dat er opnieuw beveiligingscamera's geplaatst worden, maar volgens een buurtbewoner gaan die er niet komen, in verband met de privacy.

