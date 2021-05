Drentse voorleeskampioen maakt zich op voor landelijke finale

"Ik oefen veel door voor te lezen aan papa en mama en mijn broertje en zusje. Zij kunnen dan zeggen wat zij ervan vinden", vertelt Eline. "Papa en mama hebben nog weleens tips, bijvoorbeeld dat ik rustiger moet lezen."

Moeilijke boeken

Voorlezers komen niet zomaar in de landelijke finale te staan. Eline moest eerst kampioen worden van haar school, daarna van de gemeente Borger-Odoorn en tot slot van de provincie.

Tijdens de finale gaat Eline een fragment voorlezen uit het boek 'Mary Poppins' van schrijfster P.L. Travers. "Het is een bijzonder boek", legt Eline uit. "Het is anders dan in de echte wereld. In het boek zitten de mensen in een kooi, in plaats van de dieren."

Dat Eline van boeken houdt, is wel aan haar grote boekenkast te zien. "Als ik lees ben ik even ergens anders." Een lievelingsboek heeft ze niet, maar ze houdt wel van moeilijke boeken. "Je moet dan soms moeite doen om de woorden te begrijpen."

Zenuwachtig

Waar een voorleeskampioen volgens Eline aan moet voldoen? "Iemand moet goed te verstaan zijn en niet te snel praten."

De finale is op 26 mei in TivoliVredenburg in Utrecht. Eline gaat samen met haar juf naar de finale. Vanwege de coronamaatregelen mag er verder geen publiek aanwezig zijn, maar er is wel een livestream. "Ik denk dat ik dan wel zenuwachtig ben, maar ik hoop dat ik win!"

