Groot muzikaal theaterspektakel over het leven van Harry Muskee

Erwin Nyhoff speelt de rol van Harry Muskee. Nyhoff is bij het grote publiek vooral bekend door zijn deelname aan The Voice of Holland. "Ik heb genoeg raakvlakken met Muskee", zegt hij trots. "Onze muzikale roots hebben gelijkenissen, maar we zijn ook allebei 'uit de klei' getrokken. Ik uit Overijssel, hij uit Drenthe."

'Geen makkelijke opgave'

Acteerervaring heeft Nyhoff niet. "Ik heb alleen gespeeld in een videoclip", lacht hij. Nyhoff moest dan ook even nadenken over de stap naar het theater. "Ik wilde ook weten welke muziek erin zou zitten. Maar toen ik de playlist hoorde, dacht ik: yes. Ik was eigenlijk ook wel verbaasd dat Harry en ik een beetje hetzelfde bereik hebben."

De zanger uit Dalfsen beseft goed dat Muskee Drents cultureel erfgoed is. Geen makkelijke opgave dus om hem te vertolken. "Het is een eer, maar ook een ongemak", bekent Nyhoff. "Ik weet hoe belangrijk Muskee in Drenthe is, maar ook daarbuiten. Hij heeft ook nog eens een standbeeld. Maar ik ga ontzettend mijn best doen."

Harry Muskee (1941-2011) was zanger van de legendarische Drentse bluesband Cuby + Blizzards. Met die band maakte hij onder meer de albums Desolation en Groeten uit Grollo. In de jaren dat C+B uit elkaar was, kwam Muskee met een handvol soloplaten. Het laatste album dat hij met C+B maakte was Cats Lost uit 2009. De geboren Assenaar presenteerde daarnaast jarenlang het radioprogramma Harry's Blues op Radio Drenthe, samen met Albert Haar. Sinds het overlijden van Muskee, presenteert Haar het programma alleen. Muskee overleed in Rolde op 26 september 2011 op 70-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

Erwin Nyhoff kruipt in de huid van Harry Muskee (Rechten: ANP / Koen van Weel)

De 'tussentijd'

De voorstelling is geschreven en wordt geregisseerd door Dick van den Heuvel, die ook biografische theaterstukken regisseerde over Ramses Shaffy, Annie M.G. Schmidt en Robert Long. "Ik wist hiervoor niks van Muskee", bekent hij. "Maar ik ben bij dit soort theaterstukken blij dat ik vaak van niks weet en er blanco in ga."

Voor het verhaal putte hij onder meer uit de verhalen van de Asser fotograaf Rudy Leukfeldt, die jarenlang goed bevriend was met Muskee, en Albert Haar, met wie Muskee jarenlang het Radio Drenthe-programma Harry's Blues maakte. Ook vriend en voormalig C+B-manager Johan Derksen leverde input.

De voorstelling speelt zich af in wat Van den Heuvel de 'tussentijd' noemt. "Dat is de tijd tussen leven en dood, waarvan men zegt dat je je leven nog een keer aan je voorbij ziet gaat. Het stuk begint met dat Muskee is gestorven, maar dat hij dat zelf nog niet weet. Hij loopt rond, op zoek naar het graf van blueslegende Robert Johnson. Dat hoort zó bij hem, op zoek naar de essentie van de muziek."

Dicht bij Muskee

Van den Heuvel probeerde bij het schrijven weg te blijven van de bekende anekdotes over optredens en ruzies binnen de band. "Ik was bijvoorbeeld erg benieuwd naar het moment waarop hij naar de Amerikaanse radio ging luisteren." Muskee werd verliefd op de blues tijdens het luisteren naar The Voice of America, een Amerikaanse propagandazender in Europa. "Ook raakte ik geïntrigeerd door de relatie met zijn moeder." Zij leed aan multiple sclerose en stierf toen Muskee 20 jaar was. "En ook het belazerd worden in de muziekwereld vind ik interessante momenten", aldus Van den Heuvel. "Ik ben nu met de laatste versie bezig, ik merk dat ik nu heel dicht bij Harry kom."

De theatermaker is blij dat Erwin Nyhoff de hoofdrol gaat spelen, ondanks zijn gebrek aan acteerervaring. "Ik heb eerder gewerkt met mensen die nooit geacteerd hadden, dus dat gaat wel lukken." Volgens Van den Heuvel is Nyhoff heel geschikt voor de rol. "Erwin komt ook 'uit de provincie', dat maakt het voor mij ook geloofwaardig."

Dick van den Heuvel schreef het script voor de theaterproductie (Rechten: ANP / Edwin Janssen)

Oud-Blizzard Erwin Java krijgt muzikale leiding

Bij een theatervoorstelling over het leven van Harry Muskee hoort natuurlijk ook veel muziek. Erwin Java neemt met zijn band de muziek voor z'n rekening. Hij wist niet dat dit theaterstuk op stapel stond, maar dat hij gevraagd werd voor de muzikale ondersteuning, verbaast hem niet. "Ik heb 25 jaar met Harry gespeeld, eerst in z'n soloband en daarna met C+B. Ik ben de enige muzikant die het zolang volhield met hem", lacht Java.

Volgens Java zijn de andere Blizzards bewust niet gevraagd voor de voorstelling. "Het gaat niet per se om de muziek, het is vooral ter ondersteuning. En als we dat met The Blizzards zouden doen, komen mensen speciaal daarvoor. Het accent zou daar te veel op komen te liggen, terwijl het om Harry gaat." Java speelt met muzikanten van zijn eigen band, die allemaal theaterervaring hebben. In 2011 deden ze mee aan de Drentse Bluesopera en in 2019 aan Jumping Jack, over het leven van motorcoureur Jack Middelburg.

Voor Java zal het bijzonder zijn om te zien hoe Erwin Nyhoff in de huid kruipt van Harry Muskee, die voor hem veel meer dan een vriend was. Muskee en Java noemden elkaar broers. "Ik ben heel benieuwd", vertelt hij. "Behalve dat Erwin een goede muzikant is, heeft hij het dialect mee. Wat dat betreft kan hij goed Harry vertolken. Ik zal in het stuk veel herkennen."

De première van Muskee - So Many Roads staat gepland voor vrijdag 3 september. De show wordt die maand zo'n vijftien keer opgevoerd. Mogelijk komen daar nog try-outdata en eventuele zogeheten succesdata bij.