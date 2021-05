Muzieklijst Harry's Blues 9 mei 2021

Erwin Nyhoff is in 1972 in Hessum, tussen Dalfsen en Vilsteren, geboren. Hij is zanger, speelt gitaar en mondharmonica. Begin negentiger jaren brak hij door met The Prodigal Sons en recentelijk werd hij verdienstelijk derde in The Voice of Holland. Erwin is uitgekozen om in de locatietheater productie MUSKEE; So Many Roads de hoofdrol te vertolken. Dat doet hij onder regie van Dick van den Heuvel en met muzikale begeleiding van Erwin Java en zijn band. Alle informatie is vinden op www.muskeetheater.nl