Stelling: Arjen Robben moet mee naar het EK

"Ik kan nog belangrijk zijn. Dit doet me veel", sprak de 37-jarige Robben na afloop met tranen in de ogen. Het was voor de tweede keer dit seizoen dat de aanvaller in de basis begon. De eerste keer, september vorig jaar tegen PSV, duurde zijn optreden slechts 30 minuten. In Emmen bleef hij tot de 80e minuut in het veld.

Na zijn sterke optreden staat Robben niet onwelwillend tegenover een terugkeer bij het Nederlands elftal. Hij was duidelijk toen hem de vraag werd gesteld wat hij zou doen als bondscoach Frank de Boer hem de komende weken zou polsen voor een plek in de EK-selectie. "Dan kom ik. Toen ik afgelopen zomer hiermee begon was het EK wel iets uit mijn stoutste dromen. Eerst maar realistisch blijven en kijken hoe het de komende weken gaat. Daarna zien we verder."

Robben deed met Oranje mee aan de EK's van 2004, 2008 en 2012 en de WK's van 2006, 2010 en 2014. Bondscoach De Boer mag drie extra spelers selecteren voor het komend EK, dat gehouden wordt van 11 juni tot 11 juli. Normaal gesproken bestaan selecties voor eindtoernooien uit 23 man, maar deze keer mogen de deelnemende landen 26 spelers meenemen vanwege het drukke voetbalprogramma in deze coronatijd.

Stelling

Wat vind jij? Is het een goed idee om Robben mee te nemen naar het EK? Laat het weten in onderstaande poll.

