Stadspoorten, mozaïeken en terugkeer auto: bouwen aan een 'bruisend' Coevorden

Als het op vernieuwing aankomt, kun je stellen dat Coevorden de smaak te pakken heeft. In de afgelopen jaren transformeerde het oude EDS-plein aan de westkant van het centrum naar een gloednieuw winkelgebied. De omgeving van het station ging stevig op de schop, met als belangrijkste toevoeging de voetgangerstunnel die eerdergenoemd plein met het Coevorder stadshart verbindt.

Stilzitten is er duidelijk niet bij, want inmiddels wordt er letterlijk flink aan de weg(en) getimmerd in het centrum. Binnenstadsmanager Gert van der Kooi en projectleider Roelof Snijders van de gemeente Coevorden leggen uit hoe.

Terugkeer auto's in de Friesestraat

De terugkeer van de auto in het noordelijke deel van de Friesestraat had politiek gezien behoorlijk wat voeten in de aarde. Na jaren op de agenda, stemde de raad daar vorig jaar mei mee in. Volgens Van der Kooi hield dat besluit ook verband met de wens om het winkelgebied te verkleinen, het liefst zonder in te boeten op levendigheid en reuring. "Je zou het deel vanaf café 't Geveltje naar de rotonde kunnen afstoten, maar het vormt wel de verbinding met het station. Daar wil je loop en dus ook winkels hebben."

De Friesestraat kampte vooral op dat stuk met leegstand. De aangekondigde terugkeer van de auto (na bijna dertig jaar) zorgt alleen voor een kentering. Van der Kooi wijst naar de komst van de Blokker en een Op=Op Voordeelshop. "Langzaam raken de lege ruimtes hier weer gevuld. Dit zijn winkels die hier echt op inspelen. Vooral met de mogelijkheid tot kort parkeren voor de deur, wijst Van der Kooi op de zeven nieuwe plekken die voor het oude ING-pand zijn gecreëerd.

Het is nog wel de vraag wanneer de auto's weer in het straatbeeld verschijnen. Snijders: "Er zijn door omwonenden drie bezwaren ingediend tegen dit verkeersbesluit. In grote lijnen wordt er vooral overlast gevreesd." In juni behandelt de bezwaarschriftencommissie de bezwaren.

(Verhaal gaat verder onder de foto)

Het Stationsplein richting de Friesestraat moet meer uitnodigen (Rechten: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

Om de overlast te beperken, heeft de gemeente in overleg met omwonenden al de nodige maatregelen genomen in de Friesestraat, maar ook de Bentheimerstraat, de Schoolstraat en de Rijnsestraat. Van der Kooi: "Bewoners maakten zich zorgen dat hun straat door de terugkeer van de auto in de avonduren zou veranderen in een racecircuit. Of dat er sprake zou zijn van overlast door geparkeerde auto's." De gemeente heeft dat grotendeels ondervangen met het versmallen van straten, aanleggen van bredere stoepen en het plaatsen van straatmeubilair voor trapportieken, zodat die niet geblokkeerd raken. De Rijnsestraat is afgesloten voor doorgaand verkeer.

In het noordelijk deel van de Friesestraat is aan de kant van het Stationsplein en ter hoogte van de Schoolstraat een bollard - een paal die uit de weg omhoog komt - geplaatst. Die bollard gaat na de winkeluren omhoog. Na sluitingstijd kunnen er dan geen auto's meer in. Maar tot de afhandeling van de bezwaren blijft de weg sowieso afgesloten, aldus Snijders.

Historische mozaïeken in stadsvloer

Niet alleen de terugkeer van de auto moet voor meer levendigheid zorgen, ook de roemrijke geschiedenis van de oude vestingstad zelf wordt aangewend voor meer reuring. Volgens Van der Kooi en Snijders barst Coevorden van de mooie verhalen die zichtbaarder gemaakt mogen worden. Van der Kooi: "Bij vier gebouwen in de stad plaatsen we straks een mozaïek in de stadsvloer dat iets vertelt over het verleden. Bij het oude gemeentehuis in de Kerkstraat wordt stilgestaan bij het IJzerkoekenoproer dat daar was. De achtergrond van drie markante panden in de Bentheimerstraat en de Friesestraat (Kapper & Zo, café Vancouver en café 't Geveltje) komt aan bod bij hun voordeuren." De historie van Coevorden ligt bezoekers dus straks letterlijk aan de voeten, aldus Snijders en Van der Kooi.

Stadspoorten Bentheimerstraat en Friesestraat

Restanten van de verdwenen stadspoorten in de Bentheimerstraat en de Friesestraat moeten weer zichtbaar worden gemaakt, vindt de gemeente. "Nee, dat betekent niet dat we ze gaan herbouwen", lacht Van der Kooi. Wel is het de bedoeling dat de fundaties van de Bentheimer Poort zichtbaar worden gemaakt door middel van een glasplaat in de straat. Een projectontwikkelaar heeft verder plannen voor woningen aan weerszijden van de straat bij de Bentheimerbrug. "Een idee is om nissen met een soort vitrines in de nieuwbouw te maken." Kunstenaar Caspar Conijn is aangetrokken om dat idee verder uit te werken. Van der Kooi: "Vroeger riepen poortwachters 'werda' (wie is daar) als iemand de stad benaderde. Het is een idee om daar straks een geluidsopname met die tekst af te laten spelen. Zo breng je ook daar weer een stukje geschiedenis terug."

Wat betreft de poort in de Friesestraat zijn de plannen minder concreet, aldus Snijders. Het archeologisch onderzoek moet nog steeds worden afgerond. Architect Shyam Khandekar is gevraagd om daar met een nadere invulling te komen. Voor een betere koppeling tussen het stationsgebied en de Friesestraat wordt ook onderzoek gedaan naar het plaatsen van een mogelijke toren. Van der Kooi en Snijders kunnen daar alleen nog niets concreets over melden.

(Verhaal gaat verder onder de foto)

Krijgt winkelcentrum Gansehof een nieuwe invulling? (Rechten: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

Gansehof

Tot slot voert de gemeente overleg met pandeigenaar Kroonenberg Groep over het overdekte winkelcentrum Gansehof, dat deels kampt met leegstand. Van der Kooi: "We praten onder meer over andere mogelijkheden voor het gebouw. Bijvoorbeeld door het pand vanaf de Friesestraat een meer open karakter te geven. Of de individuele winkelruimtes te voorzien van een eigen ingang." Met het oog op de leegte is er ook gesproken over mogelijk andere functies in het pand, zoals cultuur. "We brainstormen er momenteel stevig op los." Waar dat op uit kan lopen, kan hij verder niet zeggen. "Behalve dat de gesprekken positief verlopen."