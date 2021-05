ProRail: 'Veel minder liftstoringen Station Meppel na plaatsen camera's'

Het aantal problemen met één van de liften op Station Meppel is drastisch afgenomen sinds er camera's zijn geplaatst. Dat het gisteren toch weer misging met de lift, ziet spoorbeheerder ProRail als een incident. "Het was de eerste keer sinds maanden", zegt woordvoerder Aldert Baas.

Een vrouw zat gisteren rond 15:00 uur twintig minuten in de lift vast, omdat er een storing zat in de deuren. Het leek het zoveelste incident op rij, want vorig jaar kwam het wel vaker voor dat mensen vastzaten in de lift; er waren geregeld storingen. Daarop kondigde ProRail in augustus vorig jaar aan onderzoek te laten doen.

Met de fiets in de lift

"Veel scholieren bleken met fiets en al in de lift te stappen om via de tunnel onder het station het spoor over te steken. Daarbij raakten ze regelmatig met hun voorwiel de liftdeur, waardoor de sensoren een douw kregen en af en toe storing ontstond", zegt Baas. Of dat doelbewust gebeurde, kan hij niet zeggen. Er zijn wel gevallen bekend van vandalisme, waarbij bijvoorbeeld lijm op de liftknoppen werd gespoten. "De lift zelf verkeerde in de goede staat, bleek uit het onderzoek."

Om scholieren aan te moedigen het spoor op een andere plek over te steken, heeft ProRail overleg gehad met de gemeente. Die heeft de scholieren geïnformeerd en borden geplaatst om ze te wijzen op een andere oversteekplaats in de buurt bij het station. Baas: "Het gaat om scholieren die niet op het station hoeven te zijn, maar het puur gebruiken als oversteek."

Camera's en meer toezicht

"We kunnen ze niet verbieden de stationsoversteek te gebruiken, maar door een klein stukje om te rijden kunnen we er wel voor zorgen dat de tunnel - en daarmee de lift - niet overbelast wordt", vervolgt Baas.

Begin dit jaar zijn camera's geplaatst op het station en ook surveilleren gemeentemedewerkers regelmatig bij het station. "Sindsdien is vandalismeniveau drastisch gedaald en daarmee ook het aantal storingen", zegt Baas. De maatregelen hebben dus een preventieve werking. "Omdat het succesvol is, hebben we besloten het cameratoezicht te verlengen."

Dat er gisteren toch een storing was, waardoor een vrouw vast kwam te zitten, is vervelend, maar niet te voorkomen, zegt Baas. "Een lift hoort gewoon te werken, maar je kunt een storing nooit helemaal uitsluiten. In dit geval waren de brandweer en de liftmonteur er gelukkig snel bij om de vrouw te bevrijden, maar het blijft heel vervelend voor degene die het overkomt."

