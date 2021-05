Woningbouw Tamboerpassage Hoogeveen stap dichterbij

Het is de bedoeling dat er tussen de 100 en 150 huurwoningen komen voor starters, gezinnen en ouderen. De huidige winkels moeten dan op zoek naar een nieuwe locatie. "We hebben zojuist de plannen voorgelegd", vertelt voorzitter Jean Christophe Poiron van VvE. "Nu is het afwachten of alle huurders en vastgoedeigenaren akkoord gaan."

Leegstand

De gemeente wil, door de winkels te verplaatsen, het centrum in aantal vierkante meters compacter maken en daarmee leegstand tegengaan. Om de ondernemers te helpen is er daarom een verhuisregeling in het leven geroepen. Daar wordt de afgelopen jaren weinig gebruik van gemaakt. Het bedrag zou namelijk niet opwegen tegen de hoge kosten van het verhuizen.

Toch denkt Poiron dat de bijeenkomst voor meer rust moet zorgen bij de ondernemers en huurders. "Dit speelt natuurlijk al een tijd", vervolgt hij. "Mensen weten nu wat er gaat gebeuren, ze kunnen nu weer toekomstplannen maken." De passage moet namelijk in 2025 leeg opgeleverd worden. "Ik wil wel benadrukken dat nog niets juridisch is vastgelegd", voegt hij daaraan toe.

De plannen worden voorgelegd aan de winkeliers, foto voor de coronacrisis genomen (Rechten: Jean Christophe Poiron)

Jumbo

De komende tijd wordt uitgezocht hoe de plannen het best kunnen worden uitgevoerd. Niet alle winkels hoeven namelijk te verhuizen, zegt Poiron. "De Jumbo doet het goed en kunnen we meenemen in de nieuwe plannen. We hebben zelfs ideeën om bovenop de supermarkt woningen te realiseren. Het oppervlak is daar groot genoeg voor."

Stil blijven zitten kan volgens de voorzitter niet. "We hebben haast", lacht hij. "Vooral nu, omdat de samenwerking met de gemeente goed is. Er is een groot tekort aan woningen, dit is onze kans om daar iets aan te doen. Er zijn dus voldoende redenen om door te pakken nu."

