Voorwaardelijke straffen voor ruim vijf jaar oude witwaspraktijken in Emmen

Voor het witwassen in de periode van december 2015 tot april 2017 in Emmen, is een 43-jarige man uit Alphen aan de Rijn veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. Zijn twee handlangers uit Veendam (35) en Kaatsheuvel (27) kregen voorwaardelijke werkstraffen tot tachtig uur opgelegd.

In december 2015 ging een groots opgezet politieonderzoek van start naar een criminele bende die opereerde vanuit Emmen. De aanleiding was een Veendammer die werd betrapt op het pinnen van geldbedragen met verschillende bankpassen die op naam stonden van Bulgaren. Hij stond te pinnen terwijl hij overduidelijk was vermomd. De man zei dat hij in opdracht pinde voor de man uit Alphen aan de Rijn, die op dat moment een bedrijfje had aan de Jules Verneweg in Emmen.

Spookfacturen en intimiderende incassobureaus

In dat bedrijfspand lag een kist met daarin tientallen passen en bijbehorende pincodes. De passen stonden allemaal op naam van Bulgaren die een postadres in Nederland hadden. In het bedrijf in Emmen vonden de agenten ook een usb-stick waarop voorbeeldbrieven stonden en facturen die overeenkwamen met spookfacturen die naar ondernemers waren gestuurd.

Bij de politie kwamen in die periode meldingen binnen van ondernemers die een factuur hadden betaald na intimiderende telefoontjes van een incassobureau. Later merkten zij dat zij waren opgelicht.

3500 pagina's dossier

Het politieonderzoek duurde lang en er werden meerdere opsporingsmethoden ingezet. Het dossier telde uiteindelijk 3500 pagina's. Uiteindelijk stonden vijf mannen terecht voor witwassen. Om dat te kunnen doen, waren rekeningen geopend op naam van Bulgaren die tijdelijk in Nederland werden ingeschreven.

Een 30-jarige man uit Emmen liet tegen betaling zijn adres gebruiken waarop Bulgaren werden ingeschreven. De rechter vond niet bewezen dat de bankpassen en poststukken op illegale wijze zijn verkregen en sprak de Emmenaar hiervan vrij.

Een 39-jarige man uit Emmen werd ook vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs. Hij pinde eenmalig geld met een pas van een Bulgaar, maar er was onvoldoende onderzoek gedaan naar de illegaliteit van het gepinde bedrag. Het Openbaar Ministerie eiste begin april werkstraffen tot 240 uur. De rechter vond, mede met het oog op het tijdsverloop, alleen voorwaardelijke straffen nog passend.