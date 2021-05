92 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe, één patiënt overleden

De meeste nieuwe besmettingen waren in de gemeente Emmen (29), daarna volgt Hoogeveen (18). Alleen in Borger-Odoorn kwam er de afgelopen 24 uur geen enkele besmetting bij.

Een coronapatiënt uit Emmen is overleden, meldt het RIVM. Een patiënt uit Hoogeveen is vanwege covid-19 opgenomen in het ziekenhuis.

Aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens vanwege het coronavirus (bron: RIVM, 10-05-21)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1324 (+2) 7 20 Assen 3523 (+9) 60 15 Borger-Odoorn 1481 30 15 Coevorden 2736 (+4) 56 31 Emmen 8699 (+29) 151 77 (+1) Hoogeveen 4296 (+18) 72 (+1) 40 Meppel 2227 (+7) 32 26 Midden-Drenthe 1936 (+4) 33 30 Noordenveld 1565 (+9) 29 26 Tynaarlo 1465 (+2) 22 24 Westerveld 903 (+1) 16 21 De Wolden 1828 (+7) 31 24 Onbekend 61 0 0

Landelijke cijfers

Sinds gisterochtend zijn landelijk 5910 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Voor een maandag is dat het laagste aantal sinds 5 april. Ook het gemiddelde duikt omlaag. Op maandagen en dinsdagen zijn er doorgaans minder positieve gevallen dan later in de week. Dat komt doordat in de weekeindes minder mensen zich laten testen op het coronavirus.

In de afgelopen zeven dagen zijn 49.357 positieve tests gemeld bij het RIVM. Dat komt neer op gemiddeld 7051 per dag. Dat is het laagste cijfer sinds 2 mei, maar toen was er sprake van een storing. In de week tot aan zondag werden gemiddeld meer dan 7500 coronabesmettingen per dag vastgesteld.

Landelijke ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten op de Nederlandse intensive cares (ic's) is opnieuw gedaald, met 10 patiënten. Op dit moment liggen er 757 patiënten met corona op de ic's, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het is de vijfde dag op rij dat het aantal coronapatiënten op de ic's afneemt.

Het aantal covid-19-patiënten op de verpleegafdelingen nam wel toe, met 62. In totaal liggen nu 2487 mensen met corona in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat zijn er 52 meer dan een dag eerder. Het totale aantal opgenomen coronapatiënten blijft nu al wel voor de derde dag op rij onder de 2500. Ook vergeleken met vorige week maandag en de drie maandagen ervoor is het totale aantal opnames gedaald.

Naast het aantal mensen dat op dit moment in de ziekenhuizen ligt, is ook het aantal nieuwe opnames per dag van belang. Op de intensive cares lijkt het aantal nieuwe opnames te dalen. Gemiddeld werden er afgelopen zeven dagen 39 nieuwe coronapatiënten per dag opgenomen op de ic's en dat zijn er 9 minder dan de week ervoor. Op de verpleegafdelingen is hetzelfde te zien. Het gemiddelde aantal nieuwe opnames van coronapatiënten per dag was daar afgelopen week 228, een daling van 31 opnames vergeleken met een week eerder.

Volgens het LCPS neemt de totale ziekenhuisbezetting komende periode "langzaam verder af". De bezetting op de intensive cares is volgens het LCPS stabiel, maar hoog, waardoor de reguliere zorg nog steeds onder druk staat.