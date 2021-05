Het Oorlogsdagboek van Drenthe sleept internationale prijs in de wacht

Het Oorlogsdagboek van Drenthe is in de prijzen gevallen tijdens de WorldMediaFestivals in Hamburg. Het innovatieve en educatieve programma van het Drents Archief, waarin leerlingen in de huid van leeftijdgenoten kruipen tijdens de Tweede Wereldoorlog in onze provincie, won een zilveren award in de categorie 'Children and Youth Programmes'.

Het programma is bedoeld voor leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs. Het wordt aangeboden in het Drents Archief, Onderduikersmuseum De Duikelaar in Nieuwlande en op scholen. In het lesprogramma wordt gebruikgemaakt van originele dagboeken, interviews, brieven, politierapporten, krantenartikelen en foto's. Zo ontdekken de leerlingen hoe de oorlog in Drenthe was.

Meer begrip

Marga Renkema, projectleider van het Drents Archief, laat weten erg vereerd te zijn met de onderscheiding. "Het programma is bijzonder omdat leerlingen van nu worden meegenomen in een tijd waarin kinderen niet in vrijheid konden leven en afschuwelijke dingen meemaakten", licht ze toe. Leerlingen krijgen door het programma meer begrip voor menselijk gedrag in de moeilijke tijden van een oorlog.

Aan de hand van documenten koos het Drents Archief voor Het Oorlogsdagboek van Drenthe vijf jongeren die de oorlog meemaakten. Antje Buursma uit Assen is één van de jongeren die centraal staat. Ze was 12 jaar toen de oorlog uitbrak, haar vader zat bij de NSB en werd in 1944 doodgeschoten. Antje kwam na de oorlog in kamp Westerbork terecht, waar ze als NSB-kind werd kaalgeschoren.

Personages

Een ander personage is Truus van Zuiden uit Hoogeveen. Zij overleefde als Joods meisje tijdens de Tweede Wereldoorlog maar liefst dertien onderduikadressen. Het derde personage is Benno ter Berg. Hij was een Joodse jongen van 15 jaar uit Assen en schreef in zijn dagboek hoe zijn leven veranderde door de oorlog. In 1942 werd hij via kamp Westerbork op transport naar Auschwitz gezet en daar vermoord. Het dagboek van Benno kwam via zijn schoolvriend bij het Drents Archief terecht.

Harry Schackmann, het vierde personage, kwam in januari 1945 als 12-jarige hongervluchteling naar De Wijk. Daar beleefde hij, naar eigen zeggen, de mooiste tijd van zijn leven. Via via kreeg het Drents Archief Harry's uitgebreide verslag in handen. Het laatste personage in het programma is Jo Schonewille uit Nieuwlande. Zijn ouders hadden, net als veel anderen in dat dorp, onderduikers in huis. Jo richtte na de oorlog in Nieuwlande een museum op: de voorloper van Onderduikersmuseum De Duikelaar.

