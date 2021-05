Abbingh, Freriks en Nieuwenweg op longlist Olympische handbalselectie

Merel Freriks en Anouk Nieuwenweg zijn opgenomen in de voorlopige selectie voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. Voor de beide voormalig E&O-speelsters zou het hun Olympische debuut zijn. Ook routinier Loïs Abbingh is geselecteerd.

Freriks werd afgelopen weekend met Borussia Dortmund landskampioen. Nieuwenweg speelt ook in de Bundesliga, maar dan bij Neckarsulmer SU, en Abbingh komt uit in de Deense competitie bij Odense Handbold.

Op de longlist voor de Spelen staan 35 namen. Voor 24 mei zal bondscoach Emannuel Mayonnade de selectie nog terugbrengen tot 24 namen.

Voorbereiding

De Olympische voorbereiding start op 7 juni. De handbaldames trainen dan doordeweeks op Papendal. Daarnaast wordt er een drielandentoernooi gespeeld in eigen land. In de Maaspoort in Den Bosch treffen Nederland, Rusland en Zweden elkaar. Op vrijdag 1 juli speelt Nederland tegen Rusland. Een dag later nemen beide tegenstanders het tegen elkaar op. Zondag 3 juli wordt het toernooi afgesloten tegen Zweden.

Spelen

Op de Spelen begint de poule-fase op 25 juli. Van de zes teams in een poule plaatsen vier zich voor de kwartfinales, die gespeeld worden op 4 augustus. De halve finale staat gepland op 6 augustus. Twee dagen later, op 8 augustus, wordt bepaald wie het goud wint in de finale. Alle wedstrijden worden gespeeld in het Yoyogi National Stadium in Tokio. In de poule moet Nederland het opnemen tegen Japan, Korea, Angola, Noorwegen en Montenegro.