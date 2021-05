'Harry Muskee leeft nog steeds voort'

"Ik had niet verwacht dat er nog zoveel over en met hem te doen was. Je moest eens weten wat ik door de jaren heen nog steeds voor hem doe. Mensen vragen om foto's, cd's en elpees, dan was er nog de expositie bij het Drents Museum en nu dit. Die man leeft nog steeds voort."

Zwart-witfoto's

Leukfeldt en Muskee leerden elkaar kennen in de eindjaren van hun tienertijd. Ze werden goede vrienden en met zijn fototoestel volgde Leukfeldt het leven van de muzikant tot aan zijn dood. "De rustige foto's waarop hij achterop het toneel staat met een sigaretje en een hoedje op, dat is Muskee", omschrijft Leukfeldt, terwijl hij door zijn studio speurt om de meest typerende foto's te zoeken. "En in zwart-wit, dat hoort ook bij Harry en het bluesgevoel. Een beetje dat sombere dat er altijd in zit."

(verhaal gaat verder onder de foto)

Leukfeldt fotografeerde Muskee talloze keren (Rechten: Rudy Leukfeldt)

De foto's van Leukfeldt vertellen meer dan alleen het artiestenleven van Muskee, want de vrienden deelden veel momenten samen. Het genieten van voetbalwedstrijden, de bruiloft van Muskee, maar ook kleinere dingen, zoals hun vakanties. "We hebben bij ons thuis een pen gepakt en die ergens op de kaart van Italië gedrukt. Dat plaatsje heette Belluno en daar zijn we heen geweest. Of naar Duitsland, net na de val van de muur."

Anekdotes en uitdrukkingen

Samen met Johan Derksen en Albert Haar heeft Leukfeldt de makers van de theaterproductie van input voorzien. In de gesprekken komt van alles uit Muskees leven langs. "Omdat ik Harry lang gekend heb, weet ik daar heel veel van. Ook de minder bekende anekdotes en uitdrukkingen die hij gebruikte."

Leukfeldt komt ineens met een paar voorbeelden. "Hij was heel goed in bijnamen voor mensen verzinnen. En met voetballen had hij altijd uitdrukkingen als 'BCNV: Bij-Corners-Naar-Voren'. Dat was dan de laatste man, een grote vent. Of dingen als 'op melkbussenhoogte', dat had hij dan weer ergens gehoord."

Rauwe kant

De input voor de rauwe kant van Muskee komt volgens Leukfeldt toch meer vanuit Derksen. "Ik denk dat de maker van de theaterproductie, Dick van den Heuvel, mij wat te rustig vond over Harry. Johan heeft ook wel wat goede verhalen verteld, die worden er ook wel in verwerkt."

In september vindt de voorstelling plaats. Leukfeldt is er klaar voor. "Heel apart dat er een jonge aanwas aankomt die deze verhalen waardeert. Ik ben benieuwd hoe dat over tien jaar is."

