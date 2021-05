'Stop geld in een omgevingsfonds als je hier gas wilt winnen'

De gemeente Westerveld wil dat gasproducent Vermilion Energy geldt stopt in een omgevingsfonds voordat het bedrijf verder gaat met gaswinning in kleine velden of de gaswinningsactiviteiten uitbreidt. "Exploitanten moet iets terugdoen voor de omgeving, maar je kunt dat nu nog niet afdwingen'', zei advocaat Robert van der Velde vandaag namens de gemeente bij de Raad van State in Den Haag.

Zo'n fonds moet als een harde voorwaarde in een gaswinningsplan komen te staan, vindt de gemeente. Zij vindt dat de gasproducten, net als producenten van windenergie, pas aan de slag mogen als een partij bereid is om een omgevingsfonds te vullen met een bepaald percentage van het rendement, zei Van der Velde. Bij gaswinning is dat op dit moment nog geen vereiste.

Gaswinning opgeschroefd?

De Raad van State moet een beslissing nemen over het winningsplan Diever en de omgevingsvergunning die Economische Zaken en Klimaat heeft verleend aan Vermilion. Daarmee kan de gaswinning in Wapse opgeschroefd worden van 480.000 kubieke meter naar 1,5 miljoen kubieke meter per dag. Woordvoerders en advocaten van het ministerie en Vermilion zeggen dat dit allemaal veilig kan.

Overigens is de gemeente Westerveld niet de enige partij die naar de Raad van State stapte inzake de gaswinning. Milieudefensie heeft hetzelfde gedaan, omdat zij het niet eens is met de vergunning voor het winningsplan.

Zorgen bij omwonenden

Bewoners van Eesveen, Vinkega, De Hoeve en Noordwolde maken zich intussen zorgen over de gaswinningsplannen rondom hun woonplaats. "Er zijn veel oude gebouwen en woningen in ons gebied. Toon maar eens aan dat scheuren of schade van gaswinning komt", zei Jeanette van der Velde uit Kallenkote, voorzitter van Stichting GAS DrOvF.

"Over tien jaar zitten wij hier met de handen in het haar net als nu in Groningen. Een jaar lang hebben we meldingen gedaan maar niet één daarvan is er gehonoreerd", zei ze. "Dan is er geen schade door bodembeweging geweest", reageerde advocaat Marinke Israëls namens Vermilion.

Omslachtige onderhandelingsmethode

Westerveld klaagde bij de Raad van State ook dat voor elk klein gasveld een apart winningsplan wordt gemaakt. De gemeente wil dat er een einde komt aan deze omslachtige onderhandelingsmethode van Vermilion en het ministerie, "Er is geen samenhang en er staan ook nog nieuwe, kleine gaswinningsvelden op stapel", liet de gemeente weten.

Volgens het ministerie en Vermilion wordt gekeken naar de opeenstapeling van effecten van de bestaande gasvelden. Met toekomstige winlocaties kan Vermilion echter geen rekening houden, zei Israëls.

De uitspraak is over een aantal weken.

