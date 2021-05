Rumah Rock Reünie: dag Iggy Pop huishield in Nieuw-Schoonebeek op herhaling

Het schuurtje achter een boerderij aan de Europaweg in Nieuw-Schoonebeek lijkt bijna een museum van tien jaar Rumah Rock: het plaatselijke muziekfestival dat tussen 1988 en 1997 grote namen naar het dorp wist te krijgen. Aan de muur hangt een overzicht van alle acts die door de jaren heen de bühne beklommen: Fischer Z, Texas, Mother's Finest en, dubbeldik gedrukt, de twee hoogtepunten Ramones (1994) en Iggy Pop (1996).

Op een tafel liggen T-shirts met bandnamen en plakboeken vol programma's, krantenknipsels en andere paperassen. Een breedbeeldtelevisie laat opnames zien van het optreden van Iggy Pop in '96. Hij gaat als een razende tekeer, terwijl hij met zijn band een beste bonk rauwe betonpunk uitstort over een hongerig publiek.

Tikkeltje zenuwachtig

Robert Scherpen, Kor Trip, Herman Schepers, Marike Grooten, Eric Blaauwe, Raymond Assen en Frans Wubbels kijken glimlachend toe. Sommigen waren er als organisator bij, anderen zijn betrokken bij de op handen zijnde tribute. "Ik was een tikkeltje zenuwachtig", herinnert Kor zich nog. Hij was een van de mensen die de ster moest opvangen. De hele dag stond de organisatie al op de uitkijk? Is ie d'r al?

Robert: "Je hoopt dat hij ruim op tijd aankomt, maar hij kwam toch aardig op het laatste moment." Volgens Kor reed op een gegeven moment een auto het terrein op: "Ik herinner me nog dat hij ons begroette: 'Hi guys'. Hij gaf ons een hand en signeerde nog een cd. Toen verdween hij in de ruimte die we voor hem hadden ingericht in de kleedkamers van het sportpark."

Het concert zou daar namelijk plaatsvinden. Zodra Skik zijn laatste noten had gespeeld, was het de beurt aan Iggy Pop.

Iggy Pop tijdens zijn optreden in Nieuw-Schoonebeek. (Rechten: Rumah Rock Reunie)

Veel artiesten hebben soms opmerkelijke eisen als voorwaarde voor een optreden. Bij Iggy Pop sprong het verzoek om een tandarts stand-by te houden voorop. "Voor het geval er iets met zijn gebit zou gebeuren, denk ik", aldus Herman. Iggy Pop vond het stagediven praktisch uit en sprong tot enkele jaren geleden regelmatig het publiek in. Net voor zijn optreden in Nieuw-Schoonebeek ging het nog gruwelijk mis. Bij een duik in de schare mensen voor het podium ontwrichte hij een schouder en verwondde hij zijn gezicht. Na slechts drie nummers betekende dat einde concert.

Het tandartsverzoek kwam daarom niet uit de lucht vallen. Herman: "We hebben een lokale tandarts gevraagd of hij aanwezig wilde zijn. Hij stond met een vrijkaartje in het publiek." In Nieuw-Schoonebeek kwam hij er echter zonder kleerscheuren vanaf.

Throwing beer at me

Wel liet Pop zijn band stilvallen nadat hij een lading bier over zich heen had gekregen. "Why are you throwing beer at me? You paid a lot of money to see me. I make more money in one night than your parents in one year", riep hij. Waarop hij een glas pils over zichzelf uitgoot. Boodschap helder. En door. Hoogtepunt vormt het nummer The Passenger, waarbij ongeveer twintig man het podium bestormen en samen met Pop uit hun plaat gaan.

Na het optreden duikt de rocker meteen de auto in. Kor: "We hadden nog een schaal met eten voor hem klaargezet in de kleedkamer. Die had hij wel meegenomen. Ik vind het wel jammer dat hij zo snel weer vertrok." Herman bekijkt het nuchter. "Wat had je dan verwacht? Dat hij zich in het nachtleven van Nieuw-Schoonebeek zou storten?"

Skik stond in het voorprogramma tijdens Rumah Rock in 1996 (Rechten: Rumah Rock Reunie)

Voor de meesten geldt het optreden van Iggy Pop als het absolute hoogtepunt van tien jaar Rumah Rock. Een echt podiumbeest met een enorme bak energie die zichzelf volledig geeft, aldus de groep. Eric: "Die man leeft zijn muziek op en top." Als dat geen definitie is van rock and roll, weet hij het ook niet meer.

De Amerikaanse performer stond al lang op het verlanglijstje van Rumah Rock, vertelt Robert. "In onze jeugdsoos Rumah Pemuda schalde hij met regelmaat uit de boxen. We hebben die man grijs gedraaid." Voor Rumah Rock dus de gedroomde artiest. "We probeerden altijd bekende maar niet voor de hand liggende namen aan te trekken. Dus niet artiesten die ook al in dertig andere plaatsen in de omgeving optreden. Zoals een Golden Earring."

Tuinfeesten

Het alternatieve accent komt voort uit de jeugdsooscultuur waarbij het draait om commercieel minder voor de hand liggende muziekhelden. Zoals Bettie Serveert, Claw Boys Claw en Dog Eat Dog, die ook in Nieuw-Schoonebeek hebben opgetreden.

Het dorp kent sowieso een rijke festivalhistorie die zijn kiem heeft in de tuinfeesten met kleine bandjes, ongeveer een halve eeuw geleden. Als professionaliseringsslag wordt er halverwege de jaren '80 een heuse stichting opgericht die jaarlijks een groot festival met internationaal bekende namen op poten zet. Door het aanhoudende succes, wordt besloten om in 1994 groots uit te pakken met vijf acts op een dag. Met als headliner punkgrootheden de Ramones.

Vriendschap bleef

Eric heeft er nog buikpijn van. "Om quitte te draaien hadden we 4500 mensen publiek nodig. Maar slechts de helft kwam opdagen." Die domper zorgde voor een gat in de begroting, waar het festival nooit van is bekomen. De opvolgende edities doen het goed, maar na die van 1997 gaat de stekker eruit. Eric: "Na tien jaar was de koek ook een beetje op. Bovendien werd voor velen van ons andere dingen belangrijker: zoals een gezin."

Toch kroop het bloed waar het niet gaan kon. Eric: "De onderlinge vriendschap bleef. Samen organiseerden we geen concerten meer, maar we bezochten ze wel. Zoals Folk Veur Folk in Aalden. Dat leek ons ook wel leuk in ons dorp en zo is het weer beginnen te kriebelen." Het vormde de inspiratie voor een soortgelijk evenement in Nieuw-Schoonebeek: het rootsy festival Folk an de Gruppe. "Met de oude club doen we dat nou alweer vijf jaar", lacht Eric.

Tribute aan Iggy en Skik

Aangezien het een kwart eeuw geleden is dat Iggy het dorp op zijn kop zette, willen de vrijwilligers ook bij die mijlpaal stilstaan. Robert: "We denken aan een optreden van tributebands die zowel muziek van Pop als van Skik brengen." Het evenement staat gepland voor komend najaar.

Na het gesprek worden nog wat aftermovies van Folk an de Gruppe vertoond. Voor de aanwezigen is het een feest der herkenning. Iedereen die in beeld komt, kennen ze. Misschien is dat wel net zo belangrijk. Of het nou Rumah Rock of Folk an de Gruppe heet: heel Nieuw-Schoonebeek komt er altijd gezellig bij elkaar. Het draait niet alleen om de bekende gezichten op het podium, maar net zo goed om die je als bezoeker tussen het publiek treft.