Koningin Máxima viert Drents succes muziekonderwijs mee

Tijdens deze feestelijke gebeurtenis traden diverse artiesten op, onder wie Drentse artiesten als Hannah Mae en de drie jonge zangeressen Jillis, Lianne en Norah.

Het bezoek stond gepland in het kader van '50 dagen muziek', een campagne ter ere van de vijftigste verjaardag van koningin Máxima op 17 mei. Door de campagne worden nog meer scholen betrokken bij het programma.

Méér Muziek in de Klas Het muzikale onderwijsprogramma Méér Muziek in de Klas streeft structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolleerlingen in Nederland en het Caraïbisch gebied na. In Drenthe werd het Drents Muziekakkoord in 2019 ondertekend, in Friesland werd het Fries Muziekakkoord in 2018 ondertekend. Nu sluit ook Oost-Groningen zich aan. Met dat akkoord krijgen achtduizend Groningse schoolkinderen binnenkort structureel muziekonderwijs op school.

Ook op Drentse kinderopvang

"Op 9 juni gaan we het Drents Muziekakkoord ook ondertekenen met kinderopvangorganisaties", vertelt Mirjam Pauwels, ambassadeur en wethouder van Assen, enthousiast. "Zodat ook de kinderen in de leeftijd tot zes jaar muziekonderwijs krijgen. Dus ook in de voorschoolse opvang en de kinderopvang."

"Er is een heleboel gebeurd sinds 2019", gaat Pauwels verder. "We hebben een nulmeting gedaan met alle scholen, zodat ze weten waar ze staan en wat ze kunnen doen om muziekonderwijs in de school te verbeteren. Ook zijn we bezig met de muziekmatch, oftewel inspiratiebijeenkomsten." Vanwege corona waren er geen fysieke bijeenkomsten mogelijk, merkt de ambassadeur op.

(verhaal gaat verder onder de foto)

Koningin Máxima kijkt naar een dansvoorstelling in Bourtange (Rechten: ANP Royal Images Pool / Anjo de Haan)

'Mooie toekomst voor Drents muziekonderwijs'

Pauwels ziet een 'hele mooie toekomst' voor muziekonderwijs in Drenthe. "De huidige stand van zaken is dat alle scholen al meedoen en dat ze allemaal op hun eigen niveau beginnen met waar ze muziek willen verbeteren. Sommige scholen hebben al muziekdocenten in dienst, sommige scholen zijn nog bezig om een muziekdocent in dienst te nemen. Ook de Pabo's leiden hun leerkrachten al op met 'Méér Muziek in de Klas'."

Bekijk hieronder de video van het bezoek van koningin Máxima aan Bourtange:

Lees ook: