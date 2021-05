Coronavaccinatie niet in het gele boekje, wel een registratiekaart

In het gele boekje worden vaccinaties geregistreerd (Rechten: ANP / Hollandse Hoogte / Robin Utrecht)

Niet alle GGD's werken mee aan het registreren van coronavaccinaties in het zogenoemde gele boekje. Het vaccinatieboekje is een officieel, meertalig vaccinatieregistratiesysteem van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Wereldgezondheidsorganisatie.

Ook de GGD in Drenthe zou de coronavaccinaties niet in het gele boekje registreren, meldt Nieuwsuur. Dit boekje wordt al jaren gebruikt voor het registreren van reisvaccinaties, zoals het hepatitisvaccin.

"Mensen gaan ermee naar de GGD's als ze hun prik halen, maar sommige GGD's willen het niet invullen. Vervolgens bellen mensen ons voor hulp, maar wij kunnen niets doen", zegt Willeke de Groot, directeur overheid van de Staatsdrukkerij en -uitgeverij (SDU), die het boekje uitgeeft. Volgens SDU speelt dat met name in GGD-regio's Haaglanden, Drenthe en Noord- en Oost-Gelderland.

Op de vaccinatie-uitnodigingen die het RIVM verstuurt, wordt niet vermeld dat de genodigde het boekje kan meenemen.

Drenthe geeft registratiekaart af

Voor de GGD Drenthe is het een bewuste keuze, laat woordvoerder Linda van der Heide weten. "Wij volgen eigenlijk het landelijke beleid. Het gele boekje is geen officieel document en niet iedereen heeft zo'n boekje. Op dit moment wordt er gewerkt aan een officieel coronapaspoort, dat specifiek wordt gemaakt voor reizen. Daarbij wil de EU dat er een digitaal leesbare QR code in komt.

Bovendien is het gele boekje foutgevoelig in verband met batchnummers op stickers die in het boekje moeten worden geplakt."

Ook wil de GGD Drenthe zoveel mogelijk mensen vaccineren en heeft het invullen van het gele boekje invloed op de doorlooptijd. "Ik begrijp dat mensen denken dat dit een kleine moeite is, maar er zit meer achter dan alleen een kriebel in een boekje. Dat proces vertragen voor iets wat mensen straks niet gaat helpen bij het reizen vinden we zonde", aldus de woordvoerder.

Laat je je vaccineren bij de GGD Drenthe, dan krijg je wel een registratiekaart mee. Van der Heide: "Hiervan kunnen we garanderen dat wat daar op staat ook klopt."