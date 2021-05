Rust, natuur en recreatie in 't Ruige Veld en geen 24-uurszorg meer

Dat is de toekomst die het college van Aa en Hunze graag ziet voor het natuurgebied aan de Asserstraat, waar tussen de bomen zorggebouwen voor dagbesteding en 24-uurszorgs staan. Maar dat laatste wil het college niet meer: wonen met zorg moet verleden tijd worden.

Geluisterd naar omwonenden

Met deze toekomstvisie is vooral geluisterd naar buurtbewoners, zo zegt wethouder Henk Heijerman. Zo was er het afgelopen jaar veel rumoer rond 't Ruige Veld. Dat kwam door zorginstelling Altijd Zorg. De nieuwe zorgstichting streek er in 2019 neer met een grote groep cliënten. Maar volgens de gemeente deugde de zorg niet. Politie en Inspectie werden erbij gehaald, er volgde een slepende juridische strijd en dat kostte Altijd Zorg uiteindelijk de kop. Die ging door alle problemen failliet.

Zorginstelling Phusis uit Assen zit er ook al een tijdje met zorgbewoners. Die zullen volgens Heijerman moeten verdwijnen, zodra de nieuwe toekomstvisie definitief werkelijkheid wordt. "Deze keuze komt met name voort uit de wens van direct omwonenden, om de rust in het gebied te herstellen en de natuurontwikkeling te bevorderen", zegt Heijerman.

Duidelijkheid wat wel en niet mag

Volgens Heijerman komt er straks met het nieuwe bestemmingsplan voor iedereen duidelijkheid wat er wel en niet mag op het terrein. De gemeente hield vorig jaar speciale wandelingen, waarmee belangstellenden konden aangeven wat ze graag met 't Ruige Veld zouden willen.

Volgens wethouder Heijerman kwam uit de meeste gesprekken vooral de natuur- en landschappelijke waarde van het gebied naar voren. "Het bevat unieke flora en fauna en biedt ruimte voor recreatie. En in de toekomst willen we het graag publiek toegankelijk houden", aldus Heijerman.

Deur op kier voor woningen

Ondanks de voorkeur voor vooral recreatie, natuur en dagbesteding, sluit het college woningbouw niet volledig uit. In een tweede scenario is er ruimte voor een beperkt aantal woningen. Maar volgens Heijerman 'alleen onder strikte voorwaarden'. "Er moet dan een heel goed plan komen, waarbij de woningen zorgvuldig in het landschap worden ingepast."

Alleen heeft woningbouw, zo zegt Heijerman, op dit moment beslist niet de voorkeur. "We hebben dat ook verder niet uitgewerkt, dus hoeveel woningen dat er dan eventueel zouden kunnen zijn, dat kan ik nu niet zeggen. Uit de meeste reacties blijkt toch dat mensen daar niet echt op woningbouw zitten te wachten."

Een deel van de zorggebouwen op 't Ruige Veld is de laatste maanden opgeknapt (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Hallenhuizen en duurzaamheidscentrum

En dat is tegen het zere been van grondeigenaar Johan Haverkamp, die eind dit jaar in 't Ruige Veld twintig hectare aankocht met alle zorggebouwen erop. Onder leiding van projectleider Erdogan Gul is een groot deel van het gebouwencomplex de laatste maanden flink opgeknapt. Ze willen het gebied waar nu grotendeels de zorggebouwen staan graag verder ontwikkelen, maar dan wel volgens een eigen toekomstplan. Dat is gemaakt door B+O Architecten uit Meppel.

Er zijn twee toekomstscenario's waarbij er zo'n tien tot twaalf woningen komen, neergezet in de vorm van een klein Drents esdorpje. Ook zou een deel van de bestaande bebouwing omgebouwd kunnen worden tot reguliere woningen. Bewoning van de panden door zorgcliënten willen ze in elk geval over een paar jaar wel loslaten. Maar de cliënten van Phusis moeten dan wel eerst elders in Aa en Hunze een plek hebben gevonden, of op een andere locatie in Drenthe.

Horeca en knarrenhof

Voor de woningbouw kiest B+O Architecten voor historische hallenhuizen. Het ene scenario gaat uit van tien woningen met behoud van een deel van de zorggebouwen voor dagbesteding. Het andere scenario is dat alle bebouwing wordt gesloopt, om vervolgens plaats te maken voor twaalf huizen in combinatie met maatschappelijke gebouwen, zoals het duurzaamheidscentrum in Assen bijvoorbeeld, met een kinderboerderij, een horecavoorziening en eventueel een knarrenhof. Volgens de initiatiefnemers is er in Rolde ook zeker behoefte aan deze gezamenlijke woonvorm voor ouderen.

Raad beslist 3 juni

De gemeenteraad van Aa en Hunze is nu eerst aan zet. Op 20 mei praat de politiek er voor het eerst over de toekomstvisie 't Ruige Veld, en op 3 juni valt er een besluit. Komend najaar volgt dan het nieuwe ontwerp-bestemmingsplan. Maar daartegen is bezwaar mogelijk, waardoor het nog jaren kan duren voordat het bestemmingsplan voor 't Ruige Veld onherroepelijk is.

Projectontwikkelaar Erdogan Gul heeft z'n eigen toekomstplan voor 't Ruige Veld (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

