Verdachte misbruikzaak Roden wilde potloodventen

Hij wilde gaan potloodventen, oftewel zijn geslachtsdeel op straat laten zien. Dat dat op 15 juni vorig jaar in Roden uitdraaide op het seksueel misbruiken van een 4-jarig meisje, was niet de bedoeling.

Dat heeft de 52-jarige Peter O. verklaard, bleek vanmiddag tijdens de eerste openbare zitting bij de rechtbank in Assen.

De man uit Roden werd begin februari aangehouden, onder andere na tips uit het dorp. Op 15 juni vergreep hij zich in een steegje in zijn woonplaats aan het meisje. De kleuter kwam net met een vriendinnetje uit een speeltuin toen de verdachte hen aansprak. De politie maakte daarna bekend dat het ging om een ernstig zedendelict.

Om de man te vinden, verspreidde de politie camerabeelden via onder meer Opsporing Verzocht, waarop hij fietsend te zien was in de buurt van de steeg. Ook werd afgelopen zomer een sms-bom verstuurd. Ondanks dat de politie vele tips kreeg, werd hij toen nog niet gevonden.

Fiets leidde naar verdachte

Tijdens het onderzoek stuitte de politie via op internet per toeval op foto's van de fiets van de man, die begin vorig jaar waren gemaakt. De verdachte was daar ook op te zien. Via de fiets kwam de politie bij het adres van de verdachte, vertelt officier van justitie Henk Mous. "Begin dit jaar kregen we meldingen van mensen die hem steeds in een steeg in Roden heen en weer zagen lopen. Toen hebben we hem opgepakt", aldus Mous.

O. bekende dat hij al langere tijd bezig was met potloodventen. Dat wilde hij op 15 juni ook gaan doen. "Wat er gebeurd is, was niet de bedoeling, heeft hij verklaard. Het gebeurde gewoon", aldus Mous. De fiets dumpte de man later in een sloot. Met hulp van Rijkswaterstaat is hij teruggevonden.

Kans op herhaling groot

O. is psychiatrisch onderzocht en heeft volgens Mous een persoonlijkheidsstoornis, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Hij zal behandeld moeten worden, stelt de aanklager, want de kans op herhaling is groot. Alle onderzoeken zijn verder afgerond.

De Rodenaar was niet bij de zitting aanwezig en zijn advocaat ook niet. Begin september wordt de strafzaak inhoudelijk behandeld.

Lees ook: