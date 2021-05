Drent blijft sportvereniging ondanks tegenspoed trouw

Al maanden kan de Drent niet of nauwelijks bij de sportvereniging terecht, toch houden zij massaal vast aan hun lidmaatschap. Ook in tijden van corona wordt de sportclub in onze provincie een warm hart toegedragen, concludeert SportDrenthe.

Met mogelijke versoepelingen voor binnen- en buitensporters in aantocht gloren er bovendien gunstigere tijden aan de horizon. Op de persconferentie van vanavond maakt demissionair premier Mark Rutte bekend wat de plannen van het kabinet zijn. Minder strenge regels voor de breedtesport zou na maanden van tegenspoed een zegen zijn voor sportverenigingen.

Creativiteit

Natuurlijk zijn er ook verenigingen waar het aantal leden door corona daalt en er teams afhaken, maar over het algemeen is de Drent een trouw lid, constateert SportDrenthe. De belangenbehartiger hield vorige maand meerdere webinars, waaruit bleek dat de clubs nauwelijks met een grote terugloop kampen. "De vereniging vervult een belangrijke functie, met name op het platteland", verklaart verenigingsadviseur Anne Prins van SportDrenthe. "Er zijn weinig mensen die het in hoofd halen om het lidmaatschap op te zeggen."

Prins ervaart in de praktijk dat veel Drenten de sportvereniging een warm hart toedragen. Hij ziet daarnaast in de provincie veel creativiteit ontstaan om ondanks het ontbreken van sport een stukje clubgevoel te creëren. "Er zijn bingo's, pubquizzen, maar ook speurtochten. Een club heeft zelfs een online versie van de The Masked Singer gehouden. Clubs hebben er alles aan gedaan. We merkten het afgelopen jaar dat zij heel goed in staat zijn om deze crisis het hoofd te bieden."

Geen contributie

Dat is ook het geval bij tafeltennisvereniging De Treffers Klazienaveen (DTK'70). Zij is slechts enkele leden kwijt, hoewel dat de zorgen over de toekomst nog niet wegneemt. "Nog langer uitstel van de competitie zal zeker impact hebben", zegt interim-voorzitter Gert Woelder.

Handbalvereniging Beilen telt eveneens maar enkele afmeldingen. Sterker, de club ziet juist de jeugdafdeling groeien. Om een grote uitstroom te voorkomen, heeft het bestuur van de handballers enkele maanden geen contributie geïnd of slechts de helft daarvan. "Wij dachten: als leden volledige contributie moeten betalen en tegelijkertijd is er geen training, dan komen er opzeggingen", zegt bestuurslid Inge Mutgeert. "Als de maatregelen het weer toelaten, dan pas komen ze weer terug."

Wellicht is er dus vanaf volgende week voor binnensporters meer mogelijk. Bij DTK'70 was maandenlang helemaal niets toegestaan. Woelder: "Met elkaar trainen zou al een uitkomst zijn, maar wedstrijden spelen zou het mooiste zijn. Daar doe je het voor."