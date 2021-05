Aa en Hunze plaatst dertien laadpalen voor elektrische auto's

Door de groeiende behoefte aan openbare laadpalen heeft de gemeente Aa en Hunze besloten om meer laadpalen in de gemeente neer te zetten. Hiervoor zijn tien locaties in verschillende dorpen aangewezen, waar in totaal dertien palen geplaatst worden.

"Deze zomer wordt de eerste reeks laadpalen geplaatst. Daarna volgen er nog veel meer en daarbij gaan we ook onze inwoners betrekken", laat wethouder Co Lambert weten. Inwoners met een elektrische auto en zonder eigen oprit kunnen een laadpaal in de openbare ruimte aanvragen. Ook andere buurtbewoners en bezoekers kunnen gebruik van zo'n openbare laadpaal maken.

Dat Aa en Hunze de palen laat plaatsen is onderdeel van het 1000 laadpalenplan van de provincies Groningen en Drenthe. Dit plan is erop gericht om vervoer groener en slimmer te maken. De gemeente wil in dit geval ook haar steentje bijdragen aan een snelle omslag naar elektrisch rijden en duurzame energie.

Beoogde locaties laadpalen

Voor de locaties van de laadpalen heeft het college van Aa en Hunze inmiddels een verkeersbesluit genomen. De beoogde locaties zijn de Zuidlaarderweg in Annen, Stationsstraat in Eext, Achter de Brinken in Gasselte, Heetkamp en Spiekersteeg in Gieten, Ceresstraat en Hunzepark in Gasselternijveen en de Hoofdstraat, Zuides en Schapendrift in Rolde.