Zeldzame lammergier op verkenning in Drenthe

De lammergier (ook wel 'baardgier') komt in Nederland niet voor, heel af en toe maakt er eentje vanuit de Alpen of Pyreneeën een verkenningsronde. Dat is een indrukwekkend gezicht, deze vogel heeft een spanwijdte van zo'n drie meter en een lengte van een meter. Niet te missen, zou je denken. Maar afgezien van acht meldingen op waarneming.nl is de gier toch rustig door Drenthe getrokken.

Bovenin een spar

Aan het zuiden van de Eenerstraat, op nog geen vijf minuten lopen van een hele rij woningen, is de grootse vogel van Europa neergedaald. "In een klein bosperceel aan de rand van het dorp heeft ze overnacht, bovenin een spar", zegt Hans Pohlmann, voorzitter van de Vulture Conservation Foundation. Hij krijgt via een zendertje die de vogel draagt elk uur de locatie van de vogel doorgeseind. "Ze is onderdeel van een herintroductieproject. We hebben haar voorzien van een ring aan de voorpoot, een aantal veren in de vleugel zijn met waterstofperoxide geverfd, zodat we haar kunnen herkennen, en ze heeft een soort 'rugzakje' met een gps-zender. In juni vorig jaar is ze losgelaten in Frankrijk."

Veilig voor vossen

Pohlmann: "Lammergieren zitten nooit in bomen, het is een vogel van de hoge bergen, maar ja ze moet hier wat anders. Ze heeft op een tak de nacht doorgebracht, zodat ze in ieder geval veilig was voor bijvoorbeeld vossen. Als ze eenmaal weer vliegt, dan zoekt ze pas tegen een uur of zes weer een slaapplek op. Ze zal uiteindelijk weer teruggaan naar de hoge bergen, naar de kliffen. Ze maken vluchten van wel drie- tot vijfhonderd kilometer per dag."

Sporenkenner Aaldrik Pot is naar de slaapplek geweest, op zoek naar sporen, maar de gier is er geruisloos en zonder sporen vertrokken. De gier voedt zich met botten en aas. Ze pikt dus, zoals men vroeger dacht, geen lammetjes mee. "In het Duits heet het beest ook wel 'baardgier', omdat hij zo'n mooie baard heeft."

Kwetsbare populatie

De rustige tocht door Drenthe staat in schril contrast met de dagen ervoor. Hordes vogelspotters kwamen naar de Archemerberg in Overijssel en naar de Veluwe, waar Eglazine een paar dagen verbleef. Lammergieren staan op de Rode Lijst, de populatie in Europa is kwetsbaar geworden door vergiftiging, voedselschaarste en doordat het leefgebied kleiner wordt. Des te specialer dus om met eigen ogen de lammergier in Nederland te zien. De fotografen en vogelaars kwamen overal vandaan om het dier te zien.

Kunstenaar Erik van Ommen uit Vries toog ook naar Ommen om ter plekke het dier te schetsen. "De vogel zat 150 meter van ons vandaan in een boom en daarna van een dode ree te eten. Ik heb hem gezien zoals je hem nooit in het buitenland ziet. Het was fantastisch!"

Inmiddels is de gier dus weer de grens met Overijssel over en dat is volgens Pot maar goed ook. "Het is voor het beest het beste dat zij zo snel mogelijk weer in haar leefgebied terecht komt."