Attractieparken en dierentuinen maken zich klaar om weer bezoekers te ontvangen

Alleen als de ziekenhuisopnames voldoende blijven dalen, kunnen attractieparken en dierentuinen volgende week dinsdag of woensdag weer onder voorwaarden open. Dat zorgt voor blijdschap bij attractiepark Drouwenerzand. "Natuurlijk zijn we blij", zegt directeur Bert van der Linde. "Hier wachten we al een half jaar op. Maar het heeft wel wat voeten in de aarde."

De kans is groot dat pas maandag duidelijk wordt of het park inderdaad één of twee dagen later open kan, omdat de overheid eerst de ziekenhuiscijfers wil afwachten. En dat is volgens Van der Linde niet haalbaar. Want hij bestelt pas eten en drinken voor de horecapunten als hij zeker weet dat de deuren weer open mogen. "En het schijnt dat onze bekertjesleverancier ook niet kan leveren. Die heeft zich gestort op het maken van mondkapjes en heeft dus geen bekers."

Iets langer nodig

Ook het personeel wordt nog niet ingeroosterd. "Ik heb wel een aantal vaste mensen in dienst, maar moet ook mensen inhuren", legt Van der Linde uit. "Als ik ze nu inrooster en ik hoor maandag dat we toch niet mogen openen, dan moet ik ze alsnog betalen. De overheid bedenkt het allemaal wel mooi zodat je de volgende dag open kunt, maar zo werkt het in het bedrijfsleven niet."

Komt er groen licht, dan opent het attractiepark waarschijnlijk volgende week vrijdag de deuren.

(verhaal gaat verder onder de foto)

Deze nieuwe Vicuña heeft nog geen bezoeker gezien (Rechten: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

Bij Wildlands staan ze te trappelen

Er is ook opluchting bij dierenpark Wildlands in Emmen dat er volgende week waarschijnlijk weer wat kan. "Ja eindelijk, na een half jaar", zegt woordvoerder Hanneke Wijshake. "We hebben niet stilgezeten en van alles veranderd. Ook zijn er diersoorten bij gekomen en zijn er kleintjes geboren. We willen niets liever dan dat aan de mensen laten zien."

Het park heeft veel vaste medewerkers die ze al onder voorbehoud hebben ingeroosterd. En ook de horeca in het dierenpark bereidt zich voor. Maar het is nog wel afwachten of Wildlands volledig kan openen. "Er gaan geruchten dat wij alleen het deel buiten open mogen doen", legt Wijshake uit. "Dat zou betekenen dat alles binnen, zoals de grote kas en het overdekte speelparadijs, dicht moet blijven. Dat vinden wij ongelofelijk. We hebben in de zomer al laten zien dat we dat prima veilig kunnen organiseren."

Ook al besluit de overheid dat alleen het gedeelte buiten open kan, dan gaat Wildlands ervoor. "Ja hoor, wij gaan dan gewoon open. We zijn er helemaal klaar voor en hebben er hartstikke veel zin in."