1045 handtekeningen tegen massatoerisme in Gasselterveld overhandigd

De bouw van het nieuwe vakantieresort Hotel en Resort De Hondsrug is volgens hen geen probleem, maar er moet geen massatoerisme ontstaan in het natuurgebied. Het Gasselterveld moet volgens de initiatiefnemers van de petitie een plek blijven waar de natuur haar gang kan gaan. Bijna 1.100 mensen zijn het eens met de inwoners die de petitie zijn gestart.

'Duidelijk signaal afgeven'

Elien Nijland, inwoonster van Gasselte, geeft aan dat ze geen bezwaar heeft met 54 huisjes die op het resort gebouwd zullen worden, goed voor driehonderd bedden. Maar de plannen van de projectontwikkelaar zijn veel groter: zeventig vakantiewoningen met in totaal zeshonderd bedden. Met de petitie willen de initiatiefnemers een 'heel duidelijk signaal' afgeven aan de gemeenteraad. Volgens hen moet aangestuurd worden op een kleinschaliger plan, zodat er geen massatoerisme in en rondom het dorp ontstaat.

(verhaal gaat verder na de video)

'De balans is zoek'

Hoewel de nieuwe plannen het toerisme in het dorp een boost kunnen geven, wil Nijland dat de omgeving ook het dorpse karakter blijft houden. "We zijn blij dat Gasselte op de kaart komt te staan, dat juichen we zeker toe", legt ze uit. "Maar we willen samen met de toeristen in overeenstemming met de natuur goed kunnen leven."

Nijland is, als de plannen worden doorgezet, bang voor druk op de bossen, het Gasselterveld en zwemplassen als 't Nije Hemelriek. Op zomerse dagen is het er nu al erg druk en parkeren bezoekers op plekken waar dat niet mag. "Met dit plan zou er nog meer verkeerschaos kunnen ontstaan. Zeshonderd bedden betekent misschien wel driehonderd extra auto's. Daarnaast laten mensen ontzettend veel troep achter op zomerse dagen. We willen gewoon niet dat Gasselte het Zandvoort van Drenthe wordt. De balans is zoek."

Er zouden meer dan driehonderd bedden op het resort moeten komen om de vakantiebestemming rendabel te maken. Maar Geert Kroezenga van Dorpsbelangen Gasselte vraagt zich af of de inwoners van Gasselte de dupe moeten zijn van deze plannen. Het is tegenstrijdig, meent hij. "Aan de ene kant probeert de gemeente mensen te ontmoedigen door middel van een nieuw parkeerbeleid bij 't Nije Hemelriek, maar aan de andere kant wil de gemeente wel zeshonderd man kwijt op het terrein van het Gasselterveld."

Gemeenteraad aan zet

Wethouder Henk Heijerman vindt het positief dat de inwoners de gemeente goed weten te vinden en dat het punt van de inwoners onder de aandacht komt. Hij snapt hun bezorgdheid. Of dat er daadwerkelijk toe leidt dat er 54 vakantiehuizen worden gebouwd in plaats van zeventig, kan hij nog niet zeggen. "Dat is aan de gemeenteraad. Die buigt zich er in juni over."

Op de plek moet het resort binnenkort gebouwd worden (Rechten: RTV Drenthe/Hjalmar Guit)

Lees ook: