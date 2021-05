Waarschuwing voor potloodventer die Pieterpadlopers liet schrikken bij Dalen

Een 55-jarige man uit Dalen heeft van de rechter een waarschuwing gekregen, omdat hij in januari in het buitengebied van Dalen zijn geslachtsdeel heeft laten zien aan twee wandelaars. Ook begon de man zichzelf voor hun ogen te bevredigen. De rechter gaf de Dalenaar, die het potloodventen ontkent, een voorwaardelijke werkstraf van dertig uur.

Twee zussen waren op 9 januari een etappe van het Pieterpad aan het lopen toen ze op een schelpenpad aan de Drift bij Dalen de man op zich af zagen komen. Bij het passeren groetten ze elkaar nog, maar meteen daarna greep de vrouw die op het smalle pad achteraan liep haar zus bij de arm.

De man had zich, nadat hij gepasseerd was, omgedraaid met zijn geslachtsdeel uit zijn broek, vertelde de vrouw later bij de politie. Toen beide vrouwen zich omdraaiden, stond de man zichzelf een eindje verderop te bevredigen, terwijl hij ze strak aankeek.

'Een plas gedaan'

Eén van de zussen belde de politie en deed aangifte. De ander legde een getuigenverklaring af. Beide vrouwen beschreven de situatie erg gedetailleerd. De man werd verhoord en ontkende. Volgens hem hadden de vrouwen het verkeerd geïnterpreteerd.

Dat hield hij in de rechtszaal vol. "Ik heb me in het voorbijgaan wel omgedraaid naar ze", zei de man uit Dalen, die samen met zijn vrouw naar de rechtbank was gekomen. "Ik heb verderop een plas gedaan."

'Nadenken'

De officier van justitie geloofde niks van zijn verhaal. "Hij lijkt ongemakkelijk om het toe te geven, maar keihard ontkennen doet hij ook niet. Toen de politie hem vroeg of de wandelaars dan logen, bevestigde hij ook dat niet. Het is een smerig feit. Dit is ongewenst in de openbare ruimte."

De aanklager eiste dertig uur werkstraf, onvoorwaardelijk. De rechter deed dit bewust niet. "Het is goed dat u gaat nadenken over hoe het kan dat u in de problemen bent gekomen, want dat bent u, omdat u hier moet zitten", zei ze erbij. Als hij het de komende twee jaar niet weer doet, hoeft hij de taakstraf niet uit te voeren.