Facelift voor historisch vispandje Assen na jaren verpaupering

De Assenaar maakte eerder van het zwaar verwaarloosde Wapen van Drenthe, dat op de hoek van de Vaart zit, ook weer iets moois. Daar zit een grand-café in, met daarboven appartementen.

Janssens is blij en trots dat hij het nu eindelijk in handen heeft, al is het binnen één grote chaos, met deels gesloopte ruimtes. "Je moet echt door de rommel heen kijken. Natuurlijk ben ik trots, want al jaren kijk ik naar dit pandje, omdat ik het wel heel graag wou hebben. Het is één van de oudste pandjes in de stad, met een fraaie gevel, op een prachtige plek aan de Brink in Assen. Ik vond het eeuwig zonde dat er maar niets mee gebeurde. Want het had echt niet veel langer moeten duren", vertelt Janssens. "En toen de kans eindelijk voorbij kwam, heb ik die meteen gegrepen. Prachtig, we gaan er weer iets moois van maken."

Bijzondere klokgevel

Het witte, inmiddels afgebladderde pandje valt vooral op door de bijzondere klokgevel. Volgens een bouwhistorisch onderzoek van de gemeente zou het winkelpand bijna 250 jaar oud zijn. Maar de kelder eronder bestaat misschien nog wel uit veel ouder materiaal.

Er zou ook nog sprake zijn van een bijzonder keldergewelf, gebouwd met stenen van het vroegere Maria in Campisklooster dat op de Brink stond en in de vijftiende eeuw afbrandde. "Dus wie weet wat voor mooie historische verrassing ik straks nog tegenkom, als we hier de boel eenmaal leeggetrokken hebben", lacht Janssens. "We zullen zien wat er allemaal nog onder de vloer zit. Misschien wel een oude kelder vol vissenkoppen."

Verpaupering monument

Het pandje is bijzonder volgens de gemeente, en is daarom jaren geleden opgenomen op de lijst van gemeentelijke monumenten. De vorige eigenaar kreeg dan ook geen toestemming om er een appartementencomplex neer te zetten, en sindsdien staat het te verpauperen.

Tot grote ergernis van de gemeente, de buren aan de Brink en de politiek. Want herhaaldelijk zijn er de afgelopen jaren vragen gesteld door de politiek; over de verpaupering van het monument, en wanneer het college van B en W nu eindelijk eens ging ingrijpen en de eigenaar zou manen de boel op te knappen. Enkele jaren terug moest het pand zelfs afgezet worden, omdat er stenen uit de voorgevel vielen.

Viswinkel en appartement

Ooit zaten er twee woningen in, en woonde er een koopman met zijn familie. Later werd het pand omgebouwd tot woonhuis met een winkel. Zo zat er ooit een stoffeerder met een beddenzaak. Maar bijna honderd jaar lang, vanaf 1919, stond het pandje bekend als de viswinkel van de familie Joling. Ze woonden er zelf naast.

En Janssens laat oude tijden echt herleven. Voor 120.000 euro kocht hij het verwaarloosde pand van de vorige eigenaar. En hij denkt er zo'n 2,5 ton aan kwijt te zijn, om het weer helemaal in oude glorie te herstellen.

"Je moet dit niet zien als een investering, om er vervolgens flink geld mee te verdienen. Ik ben Assenaar, en heb toch een voorliefde voor dit soort panden. De kunst is om het van de ondergang te redden, en er weer iets moois van te maken."

Vastgoedondernemer Jannes Janssens kijkt door de chaos heen: 'Dit wordt weer een mooi pandje' (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Over twee weken gaat Janssens het hele pand leegtrekken. En in juli begint dan de grote renovatie. Daarbij krijgt de vastgoedondernemer ook een financieel steuntje in de rug van de gemeente. "Gelukkig heb ik van die kant alle medewerking."

Subsidie voorgevel

Daarom kan hij vlot beginnen met de verbouw. En voor het opknappen van de bijzondere klokgevel krijgt Janssens ook subsidie. "Ook de gemeente vindt het van belang dat deze rotte kies eindelijk eens verdwijnt. Het heeft al te lang geduurd. En het staat ook precies in de looproute van de historische Brink met het Drents Museum naar de binnenstad. Zeker geen visitekaartje. Maar kom over een jaar maar eens weer kijken, hoe mooi het dan geworden is", zegt Janssens glunderend, temidden van de enorme puinhoop in de vroegere viswinkel. "Als je al die rotzooi wegdenkt, dan scheelt het al een stuk", besluit hij vol goede moed.

