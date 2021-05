Meer versoepelingen in zicht, kabinet hakt volgende week knoop door

De coronamaatregelen worden vanaf woensdag 19 mei verder versoepeld als de cijfers aantonen dat de piek van de derde coronagolf achter de rug is. Dat maakten demissionair premier Rutte en demissionair coronaminister De Jonge vamnavond bekend in een persconferentie.

Buitenterrassen zouden dan van 06.00 uur tot 20.00 uur open mogen en er gelden versoepelingen voor sportscholen, binnenzwembaden, dierentuinen en pretparken.

Sporten

In de sportscholen mag straks in groepjes van hooguit twee personen samen getraind worden, met een maximum van dertig mensen per ruimte. Zwemmen in het zwembad kan ook weer en daar kan ook gebruik worden gemaakt van kleedkamers. Daarnaast houden de verruimingen in dat volwassenen van 27 jaar en ouder weer in groepsverband buiten mogen sporten.

Middelbare scholen

Verder maakte Rutte bekend dat er een nieuw OMT-advies wordt gevraagd over het loslaten van anderhalve meter afstand op middelbare scholen. Uiterlijk 25 mei neemt het kabinet daar een besluit over.

Bovendien gaan buitenlocaties voor podiumkunsten, openluchtmusea, monumenten en beeldentuinen weer open. Dat geldt ook voor binnenlocaties voor kunst- en cultuurbeoefening. Sekswerkers mogen ook aan de slag.

'Pauzeknop'

Als het tegenvalt, wil het kabinet aanstaande maandag op de pauzeknop drukken, maar dat hangt niet af van een enkele procent, zo zei demissionair premier Rutte. Het OMT wil pas een verruiming als de instroom in de ziekenhuizen daalt met twintig procent. "Als de richting goed is, dan durven we de stap aan", zo zei Rutte.

Toch blijven er wel risico's kleven aan het versoepelen van de coronamaatregelen, zegt Rutte. "We willen niets liever dan mensen meer ruimte geven, maar tegelijkertijd willen we geen fouten maken, vlak voor de finish. Het blijft een balanceeract."

Vakantie naar buitenland

Nederlanders kunnen straks ook weer op vakantie naar het buitenland. Vanaf 15 mei zal per land of gebied weer een reisadvies worden gegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vanaf eind vorig jaar stonden alle landen in de wereld op oranje, wat inhoudt dat niet-noodzakelijke reizen ernstig worden ontraden.

De eerste tijd zullen niet veel landen 'open' gaan, zo gaf De Jonge toe. Over de tijd daarna is hij "voorzichtig optimistisch."

