Hulp in de wereld van de cryptovaluta: 'Absoluut niet al je spaargeld erin stoppen'

Colin Frie is begin april een bedrijf gestart dat mensen informatie verstrekt over cryptovaluta. (Rechten: RTV Drenthe/Marcel Drent)

Colin Frie uit Bovensmilde is begin april een bedrijf begonnen dat informatie geeft over cryptovaluta. Volgens sommigen hét nieuwe betaalmiddel van de toekomst. De populariteit van de munt is de afgelopen maanden behoorlijk gestegen. In de coronatijd nam het aantal beleggende huishoudens flink toe. Maar ook onder jongeren bleek de cryptovaluta in trek. Zo is 51 procent van de nieuwe beleggers tussen de 18 en 34 jaar, blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Onder deze groep zijn vooral de cryptovaluta populair, maar velen weten aanvankelijk niet waar ze aan beginnen. "Dat is zeker een van de risico's", vertelt Frie. In 2016 begon Frie met het aanschaffen van cryptovaluta - een soort digitale munteenheid die vaak gebruikt wordt als alternatief geldsysteem voor de reguliere geldsoorten.

"In het begin heb ik er leuk geld aan verdiend, maar ook zeker geld verloren. Toch ben ik wel doorgegaan en toen begon ik eigenlijk al met het verstrekken van informatie over de digitale munten. Iedereen die ik informatie heb gegeven doet er nu nog steeds aan", vertelt Frie.

Populariteit onder jeugd

Dat de populariteit rondom cryptovaluta zo enorm is gegroeid de laatste jaren, is volgens hem logisch. "Als je kijkt naar de huidige rente die je krijgt op je spaarrekening of de lage rentes op de woningmarkt, dan is het niet vreemd dat mensen zoeken naar alternatieven", vertelt Frie. "Helemaal onder jongeren is het behoorlijk populair, die zijn beter gewend aan de digitale wereld, het digitale geld en durven daarom de uitdaging wel aan te gaan. Ouderen zijn het 'oude' financiële systeem gewend en vinden de drempel vaak te hoog".

Ondanks de populariteit zijn er natuurlijk risico's aan verbonden. "Het grootste risico is natuurlijk dat de markt kan crashen. Niemand kan de toekomst voorspellen, dus daarom geef ik mensen ook geen advies over welke munt zij moeten kopen", benadrukt Frie. "Een ander risico ben jezelf. De markt is behoorlijk volatiel; dat betekent dat de cryptomarkt enorme pieken heeft, maar ook grote dalen. Hierdoor verkopen mensen soms in paniek hun munten weer, terwijl ze beter kunnen wachten."

Regels

Hoe de toekomst eruit gaat zien is nog de vraag. Frie denkt dat na een stijging er waarschijnlijk een ommekeer gaat komen. "Overheden kunnen straks natuurlijk niet meer om cryptomunten heen. Er is nu nog geen wet die duidelijke regelgeving geeft als het gaat om cryptovaluta. Het zou goed kunnen dat die wetgeving er straks wel komt."

Aan iedereen die erover denkt om te beginnen met investeren in digitale munten heeft de Drent nog een aantal tips. "Begin sowieso met een bedrag dat je kan missen. Mocht het dan fout gaan, dan ben je niet al je spaargeld kwijt. Laat je ook goed adviseren over hoe je moet beginnen en wat veilig is. Wees voorzichtig en zorgvuldig".