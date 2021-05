Eindelijk perspectief voor sportschoolhouders: 'We snakken naar zweet'

Bij Actioncenter Gieten kan Anita Eleveld haar enthousiasme om de deuren weer te mogen openen nauwelijks bedwingen. "Alles staat hier al in de steigers: werkroosters voor onze medewerkers, de reserveringsroosters voor sporters en de mail met uitleg. Alleen de stippellijntjes met details moeten nog worden ingevuld", legt ze uit.

Actioncenter in Gieten (Rechten: Action Center Gieten)

Maanden snakten sportschoolhouders naar perspectief en nu is dat er eindelijk. Eleveld heeft goede hoop dat de coronamaatregelen straks definitief tot het verleden behoren. "Als ik alle ontwikkelingen zo volg, denk ik dat we de goede kant weer opgaan. Langzaam mogen we weer wat meer. En voor ons is er weer licht aan het einde van een donkere tunnel. Al mijn medewerkers en ik missen vooral die drukte op de vloer. Het klinkt misschien wat raar, maar wij snakken naar zweet", besluit ze lachend.

Meer mogeljkheden

Ook Jan de Weerd van Sportpaleis Hoogeveen kan een glimlach niet onderdrukken na het goede nieuws. "Ja, ik ben blij natuurlijk", geeft hij aan. Hij had een groot deel van de sporttoestellen naar buiten verplaatst en dat gaat nu ook weer voor een deel naar binnen, zo vertelt hij. "De groepslessen kunnen nog niet binnen, dus die blijven we buiten geven. Als alles meezit, horen we eind deze maand dat daarin ook meer mogelijkheden zijn."

Jan de Weerd en zijn dochter Patricia (Rechten: Sportpaleis Hoogeveen)

Toen De Weerd halverwege vorige maand te horen kreeg dat er nog geen versoepelingen mogelijk waren, had hij wel even flink de pee in. "Maar dit geeft weer wat lucht", zegt hij. De sportschoolhouder is vooral blij dat hij zijn vaste klanten het binnensporten weer kan aanbieden. "Zij hebben ons in al die maanden gesteund door te blijven doorbetalen. Dan zwaai ik de deuren straks extra vrolijk open. En binnen hebben we genoeg ruimte, dus met het houden van afstand zit het wel goed. We gaan weer de goede kant op zo!"