Weinig steun was voor Henny van den Born als wethouder in Tynaarlo

Met twaalf stemmen wordt Henny van den Born beëdigd als wethouder. Negen raadsleden stemmen tegen. Ook is één blanco stem uitgebracht en één stem werd als ongeldig verklaard. In een verklaring zeiden PvdA en de VVD dat ze het overbodig vonden dat De Graaf zou worden opgevolgd. Voor hen heeft de gemeente Tynaarlo genoeg aan vier wethouders die alle portefeuilles verdelen. Van den Born respecteert de mening van hen die tegen stemden, maar is het er niet mee eens: "Anders stond ik hier niet".

De gepensioneerde Van den Born noemt het een uitdaging om te beginnen als wethouder in zijn gemeente. Onder het motto 'ik heb het nog nooit gedaan, dus ik zal het wel kunnen' neemt hij de komende tien maanden plaats op de stoel van De Graaf. Alle opties werden afgewogen nadat bekend werd dat De Graaf niet door zou gaan als wethouder, meent Van den Born. "Doorgaan met vier wethouders was een optie, maar dit had geen voorkeur. Er ligt genoeg werk, dus wilden we met vijf wethouders door. Iemand van buiten halen om voor tien maanden wethouder te worden, was geen optie. Deze persoon moest zich dan nog inlezen in de dossiers."

Door met sober beleid

Kennis van de dossiers heeft Van den Born na zeven jaar in de raad te hebben gezeten wel. Dat komt goed van pas, aangezien de gemeente Tynaarlo een slinkende spaarpot heeft, waarvan de voormalige wethouder in augustus zei dat het nog zo'n twee tot drie jaar meekon. Dat komt door de oplopende kosten in onder andere de jeugdzorg en doordat de gemeente steeds minder grond heeft dat het kan verkopen. In totaal heeft de gemeente vorig jaar aangekondigd om 1,8 miljoen euro te bezuinigen. Alleen op die manier krijgt Tynaarlo het huishoudboekje weer op orde, zo was de tendens.

Veel van de beslissingen op financieel gebied zijn al gemaakt. Het eerste wat Van den Born op zijn bordje krijgt is de perspectievennota: een document waarin staat wat de gemeente gaat doen en hoeveel dat mag kosten. De kersverse wethouder is benieuwd hoe dat gaat, maar denkt niet dat het opmaken van dat document voor veel verrassingen zal zorgen. Wat hij al wel kan zeggen is dat hij door zal gaan met 'het geld efficiënt te gebruiken'.

Sport en vastgoed

Ook krijgt Van den Born gemeentelijk vastgoed en sport in zijn portefeuille. "Sport is eigenlijk een gespreid bedje", vertelt de nieuwe wethouder. Daarmee doelt hij op de al lopende vernieuwingen van sportlocaties en de dertig miljoen euro die daarmee is gemoeid. Wat betreft het vastgoed van de gemeente; daar valt nog wat te halen, meent de wethouder. Een aantal locaties in onder andere Eelde moet nog worden ingevuld. Daar zal hij zich de komende maanden over buigen. Van den Born wil naar de toekomst kijken, maar wil het volgende college niet voor de voeten lopen.

Hans de Graaf (CU) is gestopt als wethouder (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

De Graaf blijft betrokken

De Graaf gaat weg omdat hij de nieuwe baan niet kon laten schieten, zo liet hij eerder weten. De politiek geeft geen garanties meende hij, en de gemeenteraadsverkiezingen staan al bijna voor de deur. Burgemeester Marcel Thijsen heeft lovende woorden over De Graaf. Hij noemt hem een buitengewoon wethouder. "Hij lijkt altijd ontspannen, maar werkt keihard. Hij heeft humor en voelt zich bij alle partijen thuis. Maar dit ruilt hij voor de onderkant van de eredivisie: Emmen."

"Het leuke van dit vak is om het met mensen te doen", meent De Graaf. "Dat heb ik gemist het laatste jaar. Maar als je kijkt waar Tynaarlo staat: we hebben nieuwe schoolgebouwen, nieuwe sportaccommodaties. Er zijn veel mooie en goede dingen gebeurd. Ik ga het ontzettend missen."

Toch zijn ze in Tynaarlo niet helemaal af van de oud wethouder. De Graaf blijft betrokken als steunfractielid. Huidig steunfractielid Jan de Jonge volgt Henny van den Born op als raadslid. Ook hij is vanavond geïnstalleerd.

