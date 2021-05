MHBOS: Leo Oldenburger heeft een magisch beroep

Met een beetje ervaring bij Radio Emmen in zijn verhuisdoos ruilt hij eind jaren tachtig Drenthe in voor de Domstad. Een goede keuze, zo zou later blijken: "Met de band traden we door het hele land op. Utrecht is bijna het meest centrale punt van Nederland. Dat maakte de keuze om te vertrekken makkelijker." Hij plukt er op werkgebied bovendien de vruchten van.

Domroep

Omdat hij zoveel plezier heeft in zijn werk bij Radio Emmen, besluit hij zich kort na de verhuizing aan te melden bij het lokale Domroep. "Daar mocht ik voor het eerst live commentaar geven bij een voetbalwedstrijd. Dat gebeurde vanaf het dak van de bestuurskamer bij U.S.V. Elinkwijk, dat destijds hoog in het amateurvoetbal speelde. De tegenstander kan ik me niet meer herinneren."

Het is het begin van een rijke carrière in de media voor Oldenburger. Van het commentaarstoeltje op het dak bij Elinkwijk tot het commentaarstoeltje bovenin voetbaltempel Anfield in Liverpool: de Emmenaar maakt het al dertig jaar lang van dichtbij mee.

Leo Oldenburger bij U.S.V. Elinkwijk (Rechten: RTV Drenthe / Tom Meijers)

Tegeltje

De magie van live is volgens Oldenburger is dat je je op alles kunt voorbereiden, maar dat het toch 100 procent anders loopt dan je had verwacht: "Je wordt constant verrast door dingen die niet uit te schrijven zijn en waarop je dus improviserend verder moet."

Oftewel, het werk van een live commentator is: "Zorgen dat je niet verrast wordt door dingen die je gaan verrassen." Tja, die kan op een tegeltje en het zorgt ervoor dat het nooit saai is, volgens Oldenburger.

Ontmaagding

Op bezoek bij de Utrechtse voetbalclub tuurt de Emmenaar nog even in de nostalgie: "Deze plek blijft iets magisch hebben. Ik ga het niet vergelijken met een ontmaagding, maar het blijft toch je eerste keer." Er volgen na Elinkwijk nog honderden wedstrijden waaronder het commentaar van Oldenburger te horen is.

En als het aan de sympathieke Drent ligt, voorziet hij nog een hoop wedstrijden van zijn karakteristieke spreuken...

