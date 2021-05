Ook versoepelingen voor zwembaden: 'We kunnen binnen 24 uur open zijn'

Hoe het heropenen van de zwembaden er tot in detail uit gaat zien, is nog niet helemaal duidelijk. Wel is al bekendgemaakt dat de kleedkamers in elk geval open mogen. "Dat lijkt heel erg op het scenario dat we hadden na de eerste lockdown", zegt Edwin Koelink, directeur van Bad Hesselingen in Meppel.

Recreatiezwemmen

Koelink verwacht dat er op korte termijn meer duidelijkheid zal komen over wat er precies mogelijk is. "Meestal hebben de zwembadbranche en de veiligheidsregio een dag of twee nodig om het kabinetsbesluit te vertalen naar een protocol", weet hij uit ervaring. In het zwembad worden sinds half maart al wel zwemlessen gegeven.

Maar puur recreatief zwemmen, is dat ook toegestaan? Een belangrijk punt voor Bad Hesselingen, want naast het diplomazwemmen, de zwemvereniging, de reddingsbrigade en het aquajogge wordt het zwembad 60 procent van de tijd gebruikt voor recreatief zwemmen.

Toch vindt de directeur een beperkte opening, dus ook als het recreatiezwemmen nog niet mag, ook de moeite waard. "Het is ongelofelijk belangrijk dat de trek naar het zwembad weer op gang komt."

'Binnen 24 uur klaar'

Nu de coronacrisis al meer dan een jaar duurt, heeft Bad Hesselingen inmiddels ervaring met verschillende scenario's en coronamaatregelen, zoals bijvoorbeeld de reserveringssystemen met tijdsloten. "We hebben continu een draaiboek klaarliggen", aldus de directeur.

Dit geldt ook voor het zwembad op het vakantiepark Hof van Saksen in Nooitgedacht, vertelt woordvoerder Jeanette ten Kate - Winter. "We zijn onze voorbereidingen aan het treffen, zoals de watertemperatuur op peil brengen en zorgen dat er weer genoeg medewerkers ingeroosterd staan. We proberen te anticiperen op wat de overheid beslist."

"De watertemperatuur is bij ons al op peil gebracht", vertelt Koelink. "Daar komt wel wat bij kijken, in het kader van hygiëne en veiligheid. De chloor- en pH-waardes moeten goed zijn." Ondanks de precisie waarmee deze voorbereidingen getroffen moeten worden, kan het zwembad snel schakelen: "Binnen 24 uur kunnen we klaar zijn. We kunnen zo de oude roosters weer oppakken en dan de bezoekers informeren."

Recreatie buiten

En nog meer goed nieuws voor Bad Hesselingen: het kabinet kondigde gisteravond aan dat ook recreatie buiten onder voorwaarden weer open kan. En bij Bad Hesselingen hoort ook een klimpark.

Meerdere Drentse openluchtzwembaden zijn overigens al een paar weken open voor het baantjeszwemmen.

