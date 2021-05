'Winkels Mercuriusplein niet afgeschreven in centrumvisie Assen'

Pauwels zei dat gisteravond tijdens de raadsvergadering. Volgens haar is het een misvatting dat de gemeente nu al geen toekomst meer ziet voor de straat, waar vooral veel landelijke modeketens zitten, waaronder C&A en H&M. "We hopen natuurlijk op een gezonde toekomst. En als de markt zich zo ontwikkelt dat winkels er blijven zitten, dan blijft het natuurlijk ook bij de huiskamer van Assen horen."

Vrees voor toekomst

Maar toch vreest de gemeente wel voor de toekomst van veel winkels in deze straat. De straat is kwetsbaar, omdat landelijke modezaken het de laatste jaren zwaar te verduren hebben. Digitale aankopen nekken veel winkels en dat is sinds de corona-uitbraak alleen maar fors gestegen. In de nieuwe binnenstadsvisie benoemt de gemeente dat gevaar en oppert ze het Mercuriusplein op den duur te transformeren tot woonstraat.

Die transformatie voorziet de gemeente voor veel meer aanloopstraten richting het centrum, zoals de Rolderstraat, de Singelpassage en de Oudestraat. De gemeente gaat met de binnenstadsvisie uit van een kleiner koopcentrum, dat teruggaat van 100.000 naar 60.000 vierkante meter winkeloppervlak. Lege panden moeten ingevuld worden met woningen, in totaal 700 stuks in het centrum.

De winkels concentreert de gemeente dan het liefst vooral rond het vernieuwde Koopmansplein, als nieuwe 'huiskamer van Assen'. Ook het zuidelijke deel van het meer historische winkelgebied met de Kruisstraat, de Gedempte Singel en de Markstraat wil het college behouden. Zo komt het compacte winkelhart straks te liggen tussen de driehoek Drents Museum, Koopmansplein en theater DNK.

Belangrijke looproute

Volgens vastgoedeigenaar ARC Real Estate Partners, die het gros van de winkelpanden aan het Mercuriusplein bezit, wordt met dit soort teksten "een sterke gezonde winkelstraat vanzelf om zeep geholpen", waarschuwde vastgoedman Arie den Hartog in de gemeenteraad. Assen maakt een verkeerde keuze door het Mercuriusplein af te schrijven, zegt Den Hartog. Het belang van deze straat voor de Asser binnenstad wordt volgens hem 'schromelijk onderschat'.

Het Mercuriusplein ziet hij als 'belangrijke, verbindende looproute', tussen de parkeergarages Triade en Neptunusplein en het Koopmansplein. Het plein met veel groen, waterpartijen, zitbankjes en terrassen, moet het stralende middelpunt van de stad worden, met vlak eromheen de belangrijkste winkelstraten.

Winkels in zogenoemde aanloopstraten, waar nu al veel leegstand is, moeten transformeren naar woon- en werkstraten met zakelijke dienstverlening. De gemeente wil ondernemers verplaatsen naar panden in het nieuwe toekomstbestendige compacte stadshart. Het Mercuriusplein valt daar niet onder, dat krijgt al voorzichtig het stempel 'woonfunctie'.

Zo moet het Koopmansplein er uit gaan zien als huiskamer van Assen (Rechten: Gemeente Assen)

Boodschappencentrum Triade

Dat laatste steekt ACR Real Estate Partners. Vooral omdat de straat daarmee ernstig tekortgedaan wordt. "Veel centrumbezoekers komen uit de woonwijken Marsdijk en Peelo. Die gaan richting het winkelcentrum Triade, als boodschappencentrum. En vervolgens gaan ze nog even de stad in, door het Mercuriusplein", zegt Den Hartog.

Verdwijnt deze winkelstraat, dan wordt het onaantrekkelijk voor publiek daar langs te gaan, vreest hij, en zal de trek naar het Koopmansplein ook afnemen. Den Hartog waarschuwt dat Assen zichzelf hiermee onaantrekkelijk maakt als regionaal koopcentrum en dat eigen inwoners ook de wijk zullen nemen naar Groningen. "Een kleine binnenstad, is een onbeduidende binnenstad. Met zo'n forse inkrimping van 100.000 naar 60.000 vierkante meter zal de aantrekkelijkheid voor winkelend publiek afnemen. Er is geen compleet winkelaanbod meer."

Winkelketens weg uit Assen

Volgens de vastgoedeigenaar van het Mercuriusplein zullen winkelketens eieren voor hun geld kiezen en niet meer in de huidige winkelpanden investeren omdat het gebied op de nominatie staat om woonstraat te worden. Grote ketens vertrekken dan naar elders, want die laten zich niet verplaatsen naar plekken in de binnenstad waar de gemeente vooral winkels wil."

De vastgoedbaas van het Mercuriusplein dreigde vorige maand al met een fikse schadeclaim, vanwege een terugloop in winkelverhuur waar hij door de binnenstadvisie voor vreest en voor waardevermindering van het onroerend goed. Maar eerst volgt op 26 mei een gesprek met de gemeente, om de lucht wat te klaren.

Soep niet zo heet gegeten

Volgens wethouder Pauwels wordt de soep rond het Mercuriusplein niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend. Volgens haar behoort deze modestraat straks 'voorlopig' gewoon tot de huiskamer van Assen. "En als de markt zich uiteindelijk zo ontwikkelt dat grote winkelketens het aantrekkelijk vinden er te blijven, dan kan dat. We hopen zelf ook op een zo gezond mogelijke winkelstraat."

ChristenUnie, Stadspartij PLOP, PvdA en 50PLUS willen het Mercuriusplein ook liefst behouden als winkelgebied. En dan niet alleen voorlopig, maar voor de verdere toekomst. Zij zien de straat als een belangrijke schakel richting de parkeergarages aan de noordkant van de binnenstad, vlakbij winkelcentrum Triade. Ook stellen zij dat de Triade als boodschappencentrum veel publiek trekt. "We moeten zuinig zijn op de regionale winkelfunctie die we als provinciehoofstad nog hebben. Wat slecht is, gaan we aanpakken, wat goed is beter maken", zei Cor Staal van GroenLinks.

Volgende week raadsbesluit

Volgende week beslist de raad van Assen over de vernieuwde binnenstadsvisie. Maar volgens wethouder Pauwels komt het echte werk pas daarna: zo snel mogelijk met concrete uitvoeringsplannen aan de slag. Daarvoor is flink wat geld nodig, wat er nog lang niet is. De gemeente hoopt hiervoor steun te krijgen van de provincie, fondsen en vastgoedeigenaren.

