Na drie jaar praten is er een nieuwe plek voor bibliotheek in Eelde

De gemeenteraad van Tynaarlo stemde gisterenavond in met het voorstel om zo'n 130.000 euro beschikbaar te stellen om het pand aan de Schoollaan gebruiksklaar te maken. De bibliotheek kan twee tot vijf jaar in het pand aan de Schoollaan blijven. Uiteindelijk moet er een cultuurhuis komen waarin zowel de bibliotheek als muziekvereniging Nieuw Leven en historische vereniging Ol Eel een plek krijgen.

'Geen duurzame oplossing'

Al drie jaar wordt er gesproken over een nieuwe locatie voor de bibliotheek. 't Punthoes is een oud pand met een slechte energielabel dat veel te groot is voor de bibliotheek alleen. De nood voor een nieuw pand was hoog, aangezien de bibliotheek het pand op 1 januari volgend jaar moest verlaten. Het verbaast de gemeenteraad dat er drie jaar lang gezocht is naar een nieuwe locatie en dat dit de beste optie is. "Is er niet nagedacht over nieuwbouw?", vraagt PvdA'er Anneke Lubbers zich af.

De VVD-fractie is niet overtuigd van het voorstel om de bibliotheek te verhuizen voor een tussenoplossing. "Je moet je als raad afvragen of je je er verstandig aan doet", meent Edwin Hageman. "Je moet eigenlijk op zoek gaan naar een duurzame oplossing." De partij stemde tegen het voorstel om meer dan een ton beschikbaar te stellen om het pand aan de Schoollaan gebruiksklaar te maken.

Culturele verenigingen bij elkaar

Ondertussen rijst de vraag hoe het met het nieuwe cultuurhuis staat. "Al drie jaar wordt er over gesproken, wat als het er over vijf jaar nog niet staat?", vraagt Hilde Kamminga van Gemeentebelangen. "Neem het Klompenmuseum mee naar het nieuwe cultuurhuis", suggereert Jos van den Boogaard van D66. Want ook het Internationaal Klompenmuseum in Eelde zoekt al jaren naar een nieuwe plek in het dorp.

Het nieuwe cultuurhuis laat nog even op zich wachten. Er zal de komende tijd gekeken naar een permanente plek voor culturele verenigingen en of het nieuwbouw moet worden of dat het komt in een pand dat er al is.

Zorgen bij omwonenden

Als de bibliotheek gaat verhuizen, wordt 't Punthoes gebruikt voor tijdelijke huisvesting van onderwijs. Misschien komt er ook nieuwe woningbouw. Omwonenden maken zich zorgen. Ginette Hendriks en Roxanne Holtman-Webster vragen de wethouder tijdens de raadsvergadering wat er precies gaat gebeuren met het pand en het grasveld erachter. Kinderen spelen graag op het grasveld, maar kan dat straks nog wel, vraagt Holtman-Webster zich af. Ook vragen zij en Hendriks zich af hoe ver de plannen voor dit stuk in Eelde-Paterswolde al zijn.

Wethouder De Graaf zegt in zijn laatste reactie als wethouder dat deze plannen nog niet zijn gemaakt, maar dat hij hoopt dat ze zo snel mogelijk worden gemaakt. De omwonenden zullen, zo belooft hij, betrokken worden in de nieuwe plannen. Zijn opvolger Henny van den Born gaat ermee verder.

Tussenoplossing

Met relatief kleine aanpassingen kan het tijdelijke onderkomen van de bieb aan de Schoollaan pand geschikt gemaakt worden voor een bibliotheek. Volgens de gemeente is het een voordeel dat dit pand naast De Notenkraker zit: het pand waar de historische en muziekvereniging nu ook zitten. Zo worden de culturele instellingen toch al een beetje gebundeld. Samen met de gemeente gaat de bibliotheek kijken naar een plek waar om zich definitief te vestigen.

