Wildlands-directeur: 'Onbegrijpelijk dat onze kas dicht moet blijven'

Blijdschap overheerst, maar tegelijkertijd is Wildlandsdirecteur Erik van Engelen ook wel een beetje chagrijnig: als Wildlands volgende week woensdag na een half jaar weer open mag, moeten de binnenruimtes in het park gesloten blijven. Onbegrijpelijk, noemt Van Engelen dat.

Gisteravond maakte demissionair premier Rutte bekend dat onder meer pretparken en dierentuinen volgende week woensdag weer open mogen als de dalende tendens van het aantal ziekenhuisopnames doorzet. Maar tot grote verbazing van Van Engelen niet onder dezelfde voorwaarden als vorig jaar. Binnenruimtes en binnenattracties in parken moeten dicht blijven, waaronder dus ook de grote kas Rimbula.

Niet de jungle in, wel het overdekte winkelcentrum

Van Engelen: "Eind mei vorig jaar konden we open met allerlei voorwaarden. Daar hebben we ons als dierentuinen aan gehouden. Er zijn geen problemen geweest of besmettingen ontstaan en nu moeten we opeens open zonder de binnenruimtes. Dat vinden we wel kwalijk. We hebben de grootste overdekte jungle ter wereld en die moeten we dicht houden, terwijl gasten - als ze het park uitlopen - wel het grootste overdekte winkelcentrum van Noord-Nederland (Winkelcentrum De Weiert, red.) in kunnen lopen. Daar kan ik echt niet bij."

Dat de kas, en ook de overdekte speeltuin in Wildlands dicht moeten blijven, betekent een organisatorische puzzel voor Wildlands. "Bezoekers verwachten wel een volwaardig dierentuinbezoek en krijgen dan toch wat minder waar voor hun geld dan we normaal gesproken bieden. We snappen echt niet dat deze maatregel er opeens is bij gekomen."

'Met de handen op de rug open'

Dat de binnenruimtes voorlopig gesloten moeten blijven betekent ook dat Wildlands minder bezoekers per dag kan ontvangen dan vorig jaar het geval was. Toen was vijfduizend, de helft van het normale aantal, het maximum. Nu er minder ruimte overblijft, moet dit maximum omlaag.

"De binnenruimtes kunnen nog steeds veilig open", is de overtuiging van Van Engelen. In de kas is de afstand tot het dak zo'n 20 a 30 meter en is het net zo goed geventileerd als buiten. Daarnaast moeten bezoekers - net als vorig jaar - een mondkapje dragen en afstand houden. Dan zou het prima kunnen. We hopen dat deze regel er snel af gaat, want we gaan nu eigenlijk met de handen op de rug open."

Compensatie

De directeur zegt bezoekers compensatie te gaan bieden bij een parkbezoek. Ze moeten wel de normale entreeprijs betalen, maar Wildlands komt ze tegemoet. Op welke manier is nog niet duidelijk.

Als het sein op groen staat, kan het park ook snel open, zegt Van Engelen. "Maandag horen we definitief of het mag en dan kunnen we woensdag ook de deuren open doen. Het draaiboek ligt al een half jaar klaar. Medewerkers, die ook al lang niet in het park zijn geweest, hebben dinsdag de primeur."

Lees ook: